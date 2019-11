Per questo autunno-inverno 2019-2020 ci sono tantissime novità per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. Nell'ultimo periodo è molto richiesto da tutte le donne il bob. Questa capigliatura unita a una nuova tonalità ha il potere di ringiovanire un volto. Di seguito le ultime tendenze da scoprire.

Nuove chiome

Un nuovo taglio, una piega o il colore possono riuscire a 'togliere' qualxhe anno di età a una donna.

Molto spesso sono proprio le onde voluminose e glamour a regalare un look molto sbarazzino. In particolare se i capelli sono lisci e molto spenti, intristiscono il volto: in questo caso basta realizzare delle scalature per regalare nuova vitalità alla capigliatura. Questa strategia è spesso usata anche dalle attrici e modelle. Ultimamente Charlize Theron ha sfoggiato un taglio corto e ha pensato di schiarire anche i capelli, optando per un bel biondo chiaro.

Non va dimenticato nemmeno il bob da portare in mille modi diversi: l'hairstyle è stato scelto anche da Reese Witherspoon e Monica Bellucci. Charlotte Casiraghi ha realizzato una frangetta e con questo look sembra quasi una bambina. Invece Priyanka Chopra ha puntato tutto sul colore: la modella ha realizzato delle sfumature biondo/caramello solamente sulle punte. Queste venature illuminano il viso e le rughe passano in secondo piano. Le schiariture sono state scelte anche da Kate Middleton, regalandole un look molto più giovanile.

Nuovi colori

Dopo un taglio nuovo si può optare anche per una nuova tonalità. In questi mesi è molto amato il Vanilla Blonde o biondo vaniglia: per chi non lo conoscesse si tratta di un mix di toni freddi icy blonde e biondo dorato. Il colore risulta molto intenso ed è perfetto per illuminare la chioma, ravvivando le varie carnagioni. Adora questa tonalità Jennifer Lawrence e molte altre celebrità. Tutto questo perché le varie sfumature presenti riescono a mettere in risalto un nuovo hairstyle.

Altre proposte

Il Vanilla Blonde è ideale per tingere i capelli dalla radice alle punte, inoltre sulle chiome di colore castano cioccolato si può optare per il balayage con delle sfumature bionde. Non possono mancare nemmeno le mèches: in questo caso il biondo vaniglia può essere utilizzato su alcune ciocche ai lati del volto per incorniciarlo. Un'altra tendenza è il Vanilla Chai Latte: le venature caramello regalano un risultato molto delicato.

Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale. Le feste natalizie si stanno avvicinando quindi questo è il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli. Tutte queste proposte sono perfette per apparire sempre giovani.