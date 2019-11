In vista dell'anno nuovo emergono tantissime tendenze legate ai tagli di capelli. La Moda riserva delle novità interessanti per qualsiasi capigliatura, ma nelle prime settimane del 2020 primeggeranno le chiome medie e corte. Dai caschetti classici color lilla ai pixie cut blu scuro, i trend promettono di accontentare tutte.

Si parla anche di Long Bob e del freschissimo Shaggy Bob, che permetteranno di trascorrere i prossimi mesi freddi in pieno stile e magari apportando un po' di vitalità.

I tagli di capelli di moda per l'anno nuovo

Il caschetto, o bob, continuerà ad essere un must intramontabile. Sotto questo nome si racchiudono le più disparate tendenze come il Long Bob o il caschetto vintage. Ma nei primi mesi del 2020 sarà lo Shaggy Bob a non passare inosservato. Come riportato su 'Glamour', si tratta di una via di mezzo tra il famigerato bob e lo Shag. Questo look si potrà portare in tanti modi: con frangia, spettinato o mosso.

Chi vorrà andarci cauta e mantenere la lunghezza media, potrà lasciarsi conquistare dal rinomato Long Bob che sta bene a tutte. Invece, chi vorrà sforbiciare maggiormente la propria chioma, potrà andare sul sicuro con il caschetto classico. Quest'ultimo tende a incorniciare il volto grazie al fatto che le punte laterali arrivano fino al mento. Anche in questo caso si potrà liberamente scegliere se adottare una frangia o meno.

Moda capelli, altri tagli di tendenza

Per l'anno nuovo, si potrà prendere ispirazione anche dalle tendenze realizzate in questo periodo nei più noti saloni di bellezza. Sono stati proposti dei tagli medi con sfilatura aerea, il tutto accompagnato da un bel ciuffo laterale con le punte rivolte all'insù. Molto gettonato sarà anche il caschetto con scalatura leggera e frangia semi-liscia.

Per le più giovani è stato realizzato persino un bel taglio corto, spettinato ad arte e sfilato.

Chi vanta una bella chioma riccia o leonina, potrebbe trarre ispirazione da un caschetto con frangia corta e ciocche scalate. Insomma, le idee per l'anno venturo risultano veramente numerose e sbarazzine, ma delle grosse novità figurano anche nei colori.

Colori capelli inverno 2020: spicca il Babylights biondo

Per quanto riguardano i colori di capelli, la moda di inizio inverno 2020 riserva numerose novità succulente che permetteranno di trascorrere i prossimi mesi più freddi dell'anno in pieno stile.

Dal portale di 'Cosmopolitan' si apprende che chi ama i pixie cut potrebbe considerare di illuminarli con una tonalità particolare, magari tendenti all'azzurro ghiaccio o al grigio. Questa tonalità è perfetta per chi ha di base un colore biondo.

Chi è castana, invece potrebbe schiarire la chioma con dei 'Babylights' biondo chiaro o biondo cenere. Infine, per chi ama osare, nel 2020 detteranno tendenza il color lilla e la sfumatura blu scura.

Quest'ultima nuance risulta perfetta su un caschetto.