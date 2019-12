Ormai è tempo di sfoggiare un nuovo taglio di capelli per l'imminente arrivo dell'inverno 2020. Nei prossimi mesi sarà molto gettonata la frangia lunga aperta portata da Taylor Swift. L'hairstyle regala uno stile elegante e retrò al tempo stesso. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuove chiome

Taylor Swift cambia molto spesso taglio di capelli e in passato ha optato per dei capelli corti o dei boccoli scolpiti. Però a un dettaglio non sa proprio rinunciare e si tratta della frangia: la cantante ultimamente ha scelto la versione leggermente più piena, aperta, spostata su un lato e con le punte pettinate verso l'alto.

Questo hairstyle è stato creato da Guido Palau. Oltre a Taylor anche Valeria Solarino ultimamente sta sfoggiando questo tipo di frangia. Un'altra celebrità che non rinuncerebbe mai a questo dettaglio è senza nessun dubbio Alexa Chung; quest'ultima porta con molta disinvoltura lo stesso look da molti anni. Invece Kate Middleton della frangia si è pentita dopo poco tempo ed è ritornata al classico ciuffo. Prima di scegliere e realizzare questo hairstyle è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta per ogni donna.

Acconciature

Nei prossimi mesi saranno molto richieste da tutte le donne le acconciature laterali: queste sono in grado di mettere in risalto i lineamenti e regalano un look molto glamour. Inoltre le pettinature in questione riequilibrano le proporzioni del volto e slanciano la figura. Ad esempio realizzare la riga laterale allunga otticamente il viso e regala volume alle radici. Le più semplici acconciature da creare sono quelle che portano i capelli sciolti tutti da un lato: la chioma può essere fermata con delle forcine o dei fermagli decorati nelle serate importanti. Anche la coda può essere realizzata lateralmente: in questo caso si può optare per una ponytail bassa vicino all'orecchio.

Altre proposte

In questa lunga carrellata non può assolutamente mancare la treccia laterale: quindi via libera con quelle a spina di pesce, classiche o spettinate. Va ricordato che la versione messy della treccia è perfetta per avere uno stile molto chic. Per un'idea molto originale si può scegliere lo chignon laterale. L'acconciatura in questione è ideale su dei lineamenti delicati; invece la versione spettinata addolcisce nel migliore dei modi il volto. Inoltre lo chignon è perfetto sui capelli lunghi e sulle lunghezze medie.

Il momento più adatto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli è arrivato. Con un look tutto nuovo si affronteranno con molta più allegria le giornate fredde e piovose.