Per rinnovare il proprio look nell'inverno 2020 si dovrà sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Le più gettonate nei prossimi mesi saranno le chiome corte. L'hairstyle in questione sarà molto facile da acconciare e da portare. Di seguito le ultime novità a riguardo il pixie, il bowl cut e il long bob.

Nuove chiome

I tagli corti sono sempre presenti in ogni periodo dell'anno e proposti in mille versioni diverse. Il grande protagonista della stagione sarà il mini shake: si tratta di un bob molto corto la cui lunghezza arriva alle orecchie.

Questa capigliatura è perfetta con uno styling mosso. Non può mancare il caschetto cortissimo, arrotondato e leggermente bombato. Sarà sempre molto amato anche dalle celebrità il famoso pixie cut: in questo caso la parte alta risulterà più voluminosa e sulle tempie saranno presenti delle rasature. Il bowl cut è stato sfoggiato anche dall'attrice Charlize Theron: la chioma in questione è ideale con i capelli lisci.

Altre proposte

Non può mancare nemmeno l'inverted bob: quest'ultimo la parte posteriore risulta più corta e il davanti più lungo.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per il mosso o il liscio, mentre La frangia a tendina può essere abbinata al pixie o al bob. Per avere un look molto originale si può scegliere il soft pixie: si tratta di un taglio molto corto con una frangetta molto leggera. Questa chioma può essere portata liscia o leggermente mossa. Il bowl bob ricorda molto lo stile degli anni '70, può essere più o meno lungo e con le punte bombate. Prima di scegliere un taglio corto è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

Tagli medi

Ultimamente la bella Kasia Smutniak ha optato per un'hairstyle tutto nuovo ed ha sfoggiato una lunghezza media: più precisamente l'attrice ha realizzato un long bob scalato. Inoltre, la chioma risulta ondulata così in questo modo si possono mettere nel cassetto almeno per un po' le spazzole e le piastre. Per mantenere un volume perfetto su tutta la capigliatura si dovranno utilizzare dei prodotti adatti: in questo modo il mosso risulterà sempre ben definito e lucido. Per la chioma in questione bastano pochissimi minuti per acconciarla, così si è subito pronte per uscire.

Inoltre, il taglio si adatta perfettamente su ogni forma di volto, così da poter accontentare anche le donne più esigenti. Il long bob è stato creato da Cristiano Filippini. Questa chioma fin da subito è stata molto amata da tutti i fans, quindi sarà la protagonista della stagione invernale. Finalmente potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso di rinnovare il proprio stile e sfoggiare con molta disinvoltura un nuovo taglio di capelli corti e medi.