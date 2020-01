In questo inverno 2020 molte donne vorranno rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. In particolare sarà molto richiesto il caschetto recentemente sfoggiato da Kristen Stewart. Con i giusti accorgimenti l'hairstyle in questione risulterà sempre molto facile da gestire. Di seguito approfondiamo le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome, il caschetto

L'attrice di Twilight Kristen Stewart è spesso una delle prime a lanciare delle nuove tendenze. Ultimamente ha optato per un caschetto scalato: l'attrice in questo modo ha lanciato l'ispirazione, soprattutto per quel momento in cui un taglio corto incomincia a crescere.

La Stewart ha optato per l'effetto messy e in questo modo il look risulterà sempre molto sbarazzino. Tale caschetto è stato creato da uno dei parrucchieri più richiesti di Hollywood, ovvero Adir Abergel. Molte volte il taglio in questione potrà diventare ingestibile e in questo caso si dovrà optare per uno styling dall'effetto scompigliato e in particolare sulle lunghezze frontali.

Per realizzare questa proposta per prima cosa si dovrà vaporizzare della lacca sulla capigliatura a testa in giù. Successivamente occorre creare la riga centrale e applicare uno spray texturizzante.

A questo punto - con le mani - sarà il momento di spettinare il ciuffo, il quale dovrà risultare morbido e libero di muoversi sulla fronte.

Capelli ricci

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche le chiome ricce e con molto volume. Per promuovere uno spettacolo, recentemente anche Maria Grazia Cucinotta ha pensato bene di scegliere questo tipo di look. L'attrice ha postato una foto nella quale portava dei capelli ricci molto grossi e morbidi.

Oltre alla Cucinotta anche Nicole Kidman ha sfoggiato dei ricci naturali. Inoltre, pure l'attrice Jennifer Aniston ha abbandonato il suo look super liscio, preferendo delle onde molto leggere. Il look in questione è copiato sempre dalle donne di tutte le età, perché regala uno stile molto fresco e sbarazzino.

Altre proposte

I capelli ricci potranno essere realizzati con una piastra piccola, con il ferro o coi bigodini.

Ogni singola ciocca dovrà essere selezionata e preparata con un prodotto adatto, il quale darà molta corposità al tutto. Inoltre - per avere uno styling come quello delle celebrità - andranno utilizzati regolarmente oli e maschere. Va ricordato che su dei capelli fini è opportuno realizzare un taglio lungo e scalato: in questo modo il volume guadagnato non scomparirà dopo poco tempo. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale.

Insomma, pare essere arrivato il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli e in particolare un bel caschetto. In questo modo le prossime giornate fredde e piovose saranno molto più tranquille e spensierate.