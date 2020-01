Le trecce alla francese e il bob saranno i veri protagonisti di questo inverno 2020. Tali acconciature e i tagli di capelli vengono proposte in diverse interpretazioni. Le trecce in questione sono sfoggiate con molta disinvoltura anche dalle star. Approfondiamo di seguito le ultime novità del momento.

Le trecce alla francese

Sono ritornate di Moda le trecce alla francese e per chi non le conoscesse tale intreccio è molto simile a quello olandese. Per avere un look molto originale si può optare per un semplice semiraccolto e realizzare due trecce alla francese con delle ciocche frontali: quest'ultime andranno legate dietro la nuca.

Per una pettinatura duratura, l'intreccio dovrà essere ben saldo; invece per uno stile molto chic le ciocche dovranno risultare morbide.

Un abbinamento perfetto sarà la treccia alla francese sui capelli lunghi. In questo caso si dovranno utilizzare alcune ciocche frontali, intrecciarle di lato e fermarle dietro l'orecchio: per un hairstyle romantico la chioma dovrà essere sciolta.

Consigli e nuove proposte

Fissare la capigliatura con una pettinatura laterale sarà sempre molto facile. Per prima cosa si dovrà realizzare la riga da una parte e successivamente portare i 3/4 della chioma di lato: a questo punto si dovrà fermare il tutto con una treccia alla francese e dovrà risultare ben aderente alla tempia.

Le trecce di questo tipo non dovranno terminare solamente con i capelli appoggiati alla spalla. Una proposta particolare potrebbe essere quella di creare due trecce e fermare le lunghezze in un bel chignon molto glamour.

Nuove chiome

Dopo avere scelto una nuova pettinatura molte donne sceglieranno pure un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi saranno molto gettonate le capigliature di ogni lunghezza.

Sarà molto amato da tutte il bob corto super riccio: un taglio che è sempre bene asciugare con il diffusore per avere molto volume. Sul caschetto si potrà optare per la riga centrale e le mèches: quest'ultime potranno essere arancio, viola, magenta o blu. Per quanto riguarda lo styling sarà perfetto il liscio, per un look molto glamour.

In questa lunga carrellata non può mancare il bob corto e leggermente mosso.

Per ricordare gli anni '90 la coda di cavallo sarà abbinata a una riga a zig zag e saranno presenti dei ciuffi ai lati del volto. Su una lunghezza media si potrà creare uno chignon e per completare il tutto sarà ideale applicare un cerchietto con gli strass. Una chioma cortissima e quasi rasata regalerà uno stile molto maschile: un paio di occhiali potranno completare questo hairstyle.

Questo è veramente il momento giusto per rinnovare la propria capigliatura e portare un nuovo taglio di capelli e le trecce alla francese.