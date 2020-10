Il bob alla francese è uno dei Tagli di Capelli di maggiore tendenza in questo autunno 2020. Tale hairstyle sarà adatto a tutte le donne. La chioma in questione regalerà un look molto fresco e glamour, ideale per non passare mai inosservate.

Moda, il bob alla francese

Il bob alla francese è un taglio contemporaneo che risulta essere smussato e molto leggero. La lunghezza di questo caschetto arriva alle labbra o alla mascella. Per completare il bob alla francese non può mancare la frangia. In questo caso si può optare per quella corta, lunga o a tendina.

Per quanto riguarda lo styling si possono creare delle onde molto leggere: quest'ultime possono essere realizzate con il phon e senza spazzola, con le mani o semplicemente lasciando asciugare i capelli all'aria.

Questa chioma è ideale su tutti i tipi di lineamenti; inoltre il taglio è perfetto per mettere in risalto le texture naturalmente ondulate o ricce. Si possono utilizzare dei prodotti di styling salini per creare le famose beach waves.

Il caschetto mosso delle star

Anche molte celebrità hanno scelto questo tipo di hairstyle. Ad esempio sfoggia un caschetto mosso e di tonalità brunette la modella Taylor LaShae. Invece Kaia Berger ha optato per la versione con la frangia a tendina e il tutto è di colore rosa pastello.

Lo stilista Sal Salcedo ha proposto una capigliatura molto corta, con delle ciocche mosse e texturizzate. Il salone Cutler di New York ha ideato un caschetto la cui lunghezza arriva sotto le mascelle ed è presente una frangetta molto corposa.

Ad esempio Rebecca Jacques sulla sua chioma ha creato uno styling molto naturale. Le capigliature di queste celebrità possono essere copiate per avere un look irresistibile e sbarazzino.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un taglio tutto nuovo si può optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore rosso foliage.

Questa nuance ultimamente è stata sfoggiata anche da Lucy Hale. La cantante ha abbandonato il suo lob nero corvino e ha realizzato un caschetto ondulato di colore rosso brillante. La nuance è stata creata dalla sua hairstylist di fiducia Kristin Ess. Le sfumature rosso foliage sono perfette non solo sui capelli ma anche sui vestiti e accessori della stagione autunnale.

La tonalità in questione può essere abbinata a ogni tipo di carnagione. Per una nuance sempre perfetta si devono utilizzare regolarmente lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Inoltre una volta alla settimana si può applicare una maschera colorata per rendere la chioma molto più lucente.

Insomma, questo pare proprio essere il momento più indicato per rinnovare il proprio look e scegliere il bob alla francese e per scegliere anche il colore rosso foliage.