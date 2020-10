Il taglio di capelli corti di tendenza nell'autunno sarà senza nessun dubbio il wave bob di Martina Colombari. Quest'ultima ha pensato di mostrare la sua nuova chioma con un selfie dove appariva struccata. L'hairstyle in questione regala alla modella un look molto sbarazzino.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti di Martina può essere portato dalle donne di tutte le età. La lunghezza di questo wave bob arriva all'altezza del mento. Per completare il taglio capelli corti in questione è presente una riga bassa laterale che crea quasi un ciuffo molto morbido. Invece per quanto riguarda lo styling la conduttrice ha optato per una piega mossa.

Questo hairstyle è perfetto sui lineamenti ovali e regolari come quelli della bella ex Miss Italia. Per quanto riguarda la tonalità della capigliatura sulla base è presente il colore cenere e invece sulle lunghezze un biondo sabbia molto chiaro. L'abbinamento di queste due nuance crea molto volume sui capelli.

Maschere per capelli

La stagione autunnale mette a prova la chioma ed è per questo motivo che si possono utilizzare le maschere per i capelli. Quest'ultime sono perfette per regalare alla capigliatura morbidezza e lucentezza. Si può utilizzare una maschera naturale per eliminare la forfora: in questo caso vengono idratate le lunghezze e sul cuoio capelluto viene eliminato il sebo in eccesso.

Queste maschere naturali possono essere a base di argilla, aloe o tea tree. Applicare il prodotto sulla chioma è davvero molto facile. Per prima cosa si deve massaggiare molto bene il cuoio capelluto: in questo modo che i principi attivi della maschera agiscono perfettamente sulle radici. Dopo una decina di minuti risciacquare la capigliatura.

Poi esiste la maschera per i capelli crespi e questa rende i boccoli ben definiti ed elastici. Dopo lo shampoo si deve applicare su tutta la chioma una quantità molto generosa della maschera. Successivamente sciacquare e pettinare con cura le lunghezze.

Altri tipi di maschere

Una maschera ristrutturante può aiutare i capelli secchi e sfibrati.

In questo caso si deve scegliere la vitamina E che ripara la fibra capillare e in questo modo la capigliatura appare setosa e brillante. Questo tipo di prodotto va applicato sui capelli durante la notte, per agire nel migliore dei modi. Invece la maschera per capelli sottili è utile per idratare e regalare volume alla chioma. Il prodotto in questione va applicato sulle lunghezze e in minore quantità sulle radici. Dopo alcuni minuti di posa si deve risciacquare perfettamente i capelli.