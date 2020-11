Un taglio capelli corti in particolare è di tendenza in questo autunno 2020 e si tratta della chioma sfoggiata da Winnie Harlow. Questo hairstyle è perfetto per rinnovare completamente il proprio look.

Look, il taglio capelli corti

Sul taglio capelli corti di Winnie Harlow sono state create delle scalature. Per completare il tutto è presente una frangia lunga e molto piena. La forma di questo taglio capelli corti viene destrutturato e poi alleggerito. Il risultato finale è un bel pixie haircut molto originale. L'hairstyle in questione può essere abbinato a dei volti ovali, allungati o a triangolo; invece va evitato assolutamente sui visi tondi.

La top model ha abbandonato la sua lunga capigliatura e questo nuovo hairstyle le regala un look davvero molto sbarazzino. La proposta in questione è adatta alle donne di ogni età e può essere sfoggiata in ogni occasione.

Nuovi colori

Dopo avere creato un nuovo taglio si può scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i capelli rossi: questi possono essere scelti in varie sfumature. Molte donne hanno la fortuna di avere la chioma rossa naturalmente e altre devono ricorrere alla tinta. Sulla chioma si possono creare delle sfumature rosse, ideali per mettere in risalto gli occhi. Questa proposta è perfetta su una carnagione molto chiara. Invece su una base Chocolate Cake si può optare per un bel rosso scuro: quest'ultimo assomiglia al colore del vino.

Per finire si possono abbinare anche alcune ciocche magenta a una base scura, per uno stile molto particolare e una chioma voluminosa.

Altre nuance da copiare

La tonalità ramata può essere utilizzata sulle chiome ricce, mosse o lisce. La sfumatura risulta essere sempre molto brillante e unica. In questa carrellata non può mancare una tinta con delle sfumature aranciate: in questo caso la ricrescita va ritoccata ogni mese.

Il biondo fragola è un mix di biondo e rosso, per un risultato finale molto elegante. Sulle capigliature corte si può optare per un bel colore pieno e più precisamente per il rosso violaceo. Sempre meglio utilizzare regolarmente uno shampoo per i capelli colorati, una maschera e dei riflessanti. Invece su una chioma castana si possono realizzare delle sottili ciocche rosse con la tecnica del balayage.

Va ricordato che per creare tutte le nuance è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. Per non passare direttamente alla tinta vera e propria esistono anche quelle temporanee che si eliminano dopo alcuni lavaggi. Questo è il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio capelli corti. Inoltre si può anche optare per tante nuove tonalità.