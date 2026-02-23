Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika compierà una pazzia prima di lasciare Istanbul su ordine di un suo complice. La sorella di Kaya avvelenerà Ender, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Halit Argun con l'intenzione di ucciderli.

Sahika cerca di riavvicinarsi ad Halit

Sahika apparirà nervosa poiché Halit non avrà ancora firmato le carte del divorzio da Yildiz. La ragazza approfitterà di una cena per rivelare che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya. La donna inoltre informerà tutti che suo nipote ha sposato di nascosto Lila.

Halit prenderà male la novità e caccerà Sahika dalla tenuta dopo averla accusata di avergli tenuto nascosta la vicenda. La darklady, a questo punto, troverà un nuovo stratagemma per riavvicinarsi ad Halit. La donna rivelerà all'imprenditore di conoscere una persona in grado di salvare la sua azienda dalla bancarotta. Sahika preciserà che tale individuo non vuole avere niente a che fare con Ender.

La darklady avvelena Halit, Ender e Yildiz per poi lasciare Istanbul

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit cercherà di spingere Ender a cedergli le quote per allontanarla dall'azienda. Sahika, a questo punto, chiamerà il misterioso complice per informarlo di aver centrato l'obbiettivo ma andrà incontro ad una brutta sorpresa.

Quest'ultimo le ordinerà di lasciare immediatamente Istanbul. Prima di abbandonare la città, Sahika cercherà di avvelenare Halit, Yildiz ed Ender, contaminando i loro pasti. Fortunatamente il piano non avrà l'esito sperato grazie all'intervento provvidenziale di Leyla.

Halit ha soccorso Yildiz dopo una caduta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Ender e Yildiz sono apparse sempre più convinte che Erim fosse stato drogato da Sahika e Yigit per tenerlo in pugno. Celebi ha suggerito alla complice di fare al ragazzo un prelievo di sangue per scoprire tutta la verità ma il tentativo è fallito per il ritorno improvviso di Sahika e Halit.

Quest'ultimo è apparso furioso per aver visto Yildiz mentre cercava di fare un prelievo di sangue al figlio. L'imprenditore ha invitato la donna ad andarsene.

Yildiz ha eseguito la richiesta del marito. Una volta fuori dal cancello, la donna è caduta per evitare di essere travolta da un auto. Halit ha soccorso la moglie per poi convincerla a ritornare all'interno per ristabilirsi. L'imprenditore ha poi invitato Ender a raccontare tutta la verità alla famiglia in merito al suo incidente nelle acque del Bosforo. Il racconto ha scosso emotivamente Emir ed ha preoccupato Sahika.