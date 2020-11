I capelli lunghi sono molto gettonati in questo autunno-inverno 2020-2021. In particolare si può copiare l'hairstyle sfoggiato da Barbara Snellenburg. L'attrice ha realizzato la sua nuova chioma presso il salone Prina 12 Hair & Beauty di Milano.

Look, i capelli lunghi

I capelli lunghi regalano a Barbara un look molto glamour. Per completare la chioma è presente una frangia piena che incornicia perfettamente il volto dell'attrice. Invece per quanto riguarda la tonalità Barbara ha optato per un biondo fragola: quest'ultimo risulta essere molto delicato e originale. La nuance in questione è perfetta sulle carnagioni fredde; invece su quelle calde è meglio aggiungere qualche riflesso ramato.

I capelli lunghi possono essere portati dalle donne di ogni età. Va ricordato che la frangia va scelta sempre con molta attenzione. Quindi questo dettaglio può essere abbinato a un viso regolare; invece la frangia va evitata su un volto tondo o con un naso molto pronunciato.

Nuovi colori

Per scaldare nel migliore dei modi la stagione fredda, si può optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore rosso fuoco che è stato sfoggiato da Bebe Rexha durante gli MTV EMAs. La cantante ha regalato a molte donne l'ispirazione per cambiare la tonalità dei capelli nel segno dell'originalità. I capelli rossi possono essere abbinati alle Accent Braids, per uno stile molto sbarazzino.

Lucy Hale sulla sua chioma rossa ha optato per il balayage. La tinta rosso fuoco di Bebe Rexha risulta essere molto intensa ed esuberante. Per avere un colore come appena fatto è sempre meglio utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Quindi non possono mancare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati.

Consigli da seguire

La tonalità rosso fuoco è perfetta con le lunghezze medie. Ad esempio Bebe Rexha ha abbinato la nuance in questione a un bel caschetto e il risultato finale è molto originale. La cantante per completare il look ha indossato un abito di Christopher Kane con una scollatura molto profonda: quest'ultima è ideale per mettere in risalto la tinta della capigliatura.

Per realizzare questo colore è sempre meglio prenotare un appuntamento dal proprio parrucchiere di fiducia perché il procedimento è un po' laborioso. Quindi prima si devono decolorare le lunghezze e poi applicare la tinta rosso ciliegia. Si può anche utilizzare una maschera colorata e vedere se i vari riflessi rossi sono di gradimento e poi procedere con la tinta vera e propria. Questo è il momento giusto per realizzare dei nuovi tagli capelli lunghi. Inoltre si può anche scegliere la tonalità rosso fuoco. Con la nuance in questione la stagione autunnale è molto più colorata e glamour.