Un taglio di capelli in particolare sarà di tendenza nell'inverno 2021. Più precisamente si tratta del caschetto corto portato da Taylor Hill. L'hairstyle regalerà un look molto chic e inoltre si asciugherà in pochissimi minuti.

Moda, il taglio di capelli

Il taglio di capelli sfoggiato dalla modella Taylor Hill è di colore castano. La lunghezza del caschetto corto arriva al mento, lo styling risulta essere liscio e le punte sono leggermente incurvate. Questo hairstyle ricorda molto gli anni '60. La chioma pari può essere scelta da tutte le donne. Il taglio di capelli in questione può essere portato anche mosso o riccio.

Inoltre la capigliatura è perfetta per incorniciare il volto e slanciare anche il collo. Taylor Hill non è l'unica celebrità che ha realizzato un bel caschetto. Ad esempio anche Anitta agli MTV Europe Music Awards 2020 sfoggiava questo tipo di chioma; invece Elodie alcuni mesi fa aveva optato per un caschetto mosso. Per finire Lucy Hale aveva creato un caschetto rosso foliage.

Consigli da seguire e curiosità

Per copiare il caschetto corto della modella servono due strumenti fondamentali. Un pettine con i denti stretti per pettinare la capigliatura durante l'asciugatura e uno spray anti-umidità. La supermodella ventiquattrenne aveva esibito la sua nuova chioma nel Tennessee, durante i CMA Awards 2020 al Music City Center di Nashville.

Durante la serata dei CMA Awards 2020 la bella Taylor aveva abbinato al suo caschetto l'abito di Donatella Versace. Per completare il tutto non poteva mancare un trucco perfetto, realizzato dalla make up artist Kelsey Deenihan. Va sempre ricordato che prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale.

Lui conosce alla perfezione ogni sua cliente e con ogni tipo di hairstyle riesce a nascondere i difetti presenti e a mettere in evidenza i vari pregi.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà molto gettonato il colore chocolate brown sfoggiato da Kate Middleton.

Per chi non lo conoscesse si tratta di un castano cioccolato molto vibrante e multiriflesso. La nuance è perfetta per regalare molta lucentezza ai capelli. La tonalità in questione è golosa come una tazza di cioccolata calda o una tavoletta di fondente. Il chocolate brown regala un po' di freschezza alle chiome scure. Per avere un colore sempre brillante si devono utilizzare dei prodotti professionali adatti. Questo è il momento più indicato per realizzare un nuovo taglio di capelli. Inoltre si può anche scegliere la tonalità chocolate brown. Con questo abbinamento il look di una ragazza è molto più originale e glamour.