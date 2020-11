Sono gettonati molti tagli di capelli in questo autunno. Tutte le proposte sono perfette per rinnovare il proprio look. Le chiome possono essere copiate dalle celebrità che solitamente sono sempre le prime a lanciare delle nuove tendenze.

Moda, i tagli capelli

Tra i tagli capelli si può optare per il long bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva alle clavicole. Alcune volte si possono creare all'interno delle leggere scalature. Questa tecnica è perfetta per alleggerire le punte e lasciare la chioma pari a livello ottico. Il long bob classico è portato anche dall'influencer e modella Paola Turani.

In questa carrellata di Tagli di Capelli non può mancare il long bob asimmetrico: in questo caso la chioma sul davanti risulta essere più lunga e dietro più corta. L'hairstyle in questione è sfoggiato anche dall'attrice Jessica Chastain. Invece il RiLob è la nuova versione del long bob per questo autunno. Questa capigliatura può essere liscia o mossa. Il lob-shag è una lunghezza media con una scalatura molto vivace. Quest'ultima incornicia perfettamente il viso, mentre Il lob invece non richiede troppa manutenzione e può essere scelto dalle donne di tutte le età.

Nuove pettinature

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può optare anche per una nuova acconciatura. In questo caso si possono scegliere tutti gli hairstyle sfoggiati da molte celebrità agli ultimi European Music Awards.

Tutte le pettinature possono essere mostrate al proprio parrucchiere di fiducia. Jade Thirlwall sfoggiava una chioma lunga, mossa, con la riga centrale e di tonalità caramello. Per copiare questa pettinatura serve una spazzola tonda per districare con molta cura le lunghezze. Invece un'altra Little Mix e più precisamente Perrie Edwars portava dei capelli lunghi con la frangia.

La piastra è ideale per modellare molto velocemente le lunghezze.

Altre acconciature da copiare

La cantante Alicia Keys aveva creato una treccia sui suoi capelli lunghi. Per tenere ben ferma quest'ultima si può utilizzare un nastrino o elastico. Per avere un look glamour e pratico si può copiare il raccolto di Becca Dudley.

Su questa acconciatura si può utilizzare uno spray texturizzante, perfetto per valorizzare le radici. Leigh-Anne Pinnock portava dei baby hair molto originali, mentre Zara Larsson sulla chioma lunga aveva creato una coda di cavallo: un dettaglio molto particolare era una ciocca arrotolata intorno all'elastico. Winnie Harlow portava una capigliatura mossa e con la riga laterale. Questo look è molto simile a quello di Jade Thirlwall. Il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli potrebbe essere arrivato. Inoltre c'è tutto il tempo per realizzare anche una nuova pettinatura molto glamour.