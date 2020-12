Il taglio corto di Arisa è molto gettonato in questo inverno 2021. Più precisamente si tratta di un caschetto che le regala un look molto più sbarazzino. Questa chioma è anche molto facile da portare e da mettere in piega.

Moda, il taglio corto

Sul taglio corto in questione è presente una frangetta tagliata in modo irregolare, perfetta per mettere il volto in primo piano. Le punte del caschetto sono leggermente arricciate verso l'interno: in questo modo i lineamenti del volto risultano essere molto più morbidi. Questo taglio corto può essere portato con molti styling diversi. Ad esempio la professoressa di Amici ha optato per uno styling liscio o mosso.

Inoltre Arisa gioca molto con gli accessori e indossa molto volte un basco à la parisienne, per un look molto glamour. Per quanto riguarda la tonalità la cantante ha optato per il castano cioccolato. Anche la nuance aiuta ad alleggerire perfettamente i tratti somatici di Arisa. La cantante ha mostrato la sua chioma durante molti scatti postati sul suo profilo Instagram. La capigliatura può essere sfoggiata molto tranquillamente durante le feste natalizie, quindi è da prendere in considerazione.

Capelli lunghi

Le chiome lunghe o lunghissime sono perfette per incorniciare il viso e anche per scaldare la scollatura. Per molte donne abbandonare questo tipo di capigliatura è davvero molto difficile. I classici capelli lunghi possono essere rinnovati, magari aggiungendo delle scalature o tagliandoli leggermente.

Anche Jessica Chastain e Amanda Seyfried hanno aggiunto alcuni piccoli dettagli alle loro chiome. Entrambe le attrici si sono affidate alle abili mani del parrucchiere italiano Renato Campora. Quest'ultimo è il parrucchiere delle celebrità ed è originario di Palermo, dove suo padre aveva un salone.

Curiosità e dettagli da copiare

Molte volte dietro a tagli e acconciature molto elaborate c'è proprio l'abilità di Renato Campora.

Ad esempio quest'ultimo ha pensato di accorciare una decina di centimetri i capelli di Amanda Seyfried. Inoltre sulla capigliatura dell'attrice i perimetri appaiono netti e in questo modo la chioma risulta essere molto più sbarazzina. Campora ha anche realizzato delle onde da diva sulla testa di Amanda. Va ricordato che i capelli dell'attrice erano molto stressati dalla seconda gravidanza.

Invece sulla capigliatura di Jessica Chastain ha creato una scalatura molto profonda e in particolare sulle ciocche ai lati del viso. In questo caso il risultato finale è un taglio molto moderno. Questo è il momento giusto per sfoggiare il nuovo taglio corto di Arisa. Inoltre si possono portare anche dei capelli lunghi molto glamour.