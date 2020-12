Il taglio di capelli di tendenza in questo inverno 2021 è senza nessun dubbio il bob. Quest'ultimo risulta essere molto pratico e versatile. Inoltre il caschetto può essere sempre personalizzato in base alle varie esigenze di ogni donna. Tutte le proposte arrivano direttamente dai saloni più famosi e molte sono ispirate dalle celebrità.

Look, il taglio di capelli

Il taglio di capelli in questione risulta essere al primo posto degli hairstyle più ricercati. Quindi il fenomeno "caschetto-mania" non è proprio intenzionato a tramontare. Questo taglio capelli riesce sempre a reinventarsi con nuove declinazioni, versioni e sfumature sempre diverse.

Il bob può essere alla francese, si può aggiungere una bella frangetta o può essere in versione wavy. Jennifer Lopez agli ultimi American Music Awards aveva sfoggiato un caschetto. Sull'hairstyle in questione erano presenti delle onde stropicciate e dall'effetto wet. Ultimamente anche Arisa ha optato per un bel bob nel quale ha abbinato una frangetta. Dopo tanti anni di lunghezze XXL anche Taylor Hill ha scelto il famoso caschetto e dopo di lei anche Elodie, January Jones e tante altre.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può anche scegliere una nuova tonalità. I grandi protagonisti di questo inverno 2021 sono i capelli biondi sfumati. Questa nuance è sfoggiata con molta disinvoltura anche dalla bella Elisabetta Canalis. Di solito la showgirl porta i capelli di colore castano o con un balayage meno netto.

Invece in questo caso la tonalità bionda arriva quasi vicino alle radici e questo dettaglio è davvero molto raro vederlo nella chioma di Elisabetta. Questo colore può essere realizzato per le prossime feste natalizie. Per un risultato finale perfetto è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale.

Consigli

Il taglio e il colore della Canalis è stato creato dal suo hairstylist di fiducia Niky Epi.

Questo colore ha bisogno di pochissimi ritocchi e in questo modo gli appuntamenti in salone sono molto più distanziati. Quindi Elisabetta si comporta come tutte le donne comuni che cercano di andare dal parrucchiere il meno possibile, per via di questa pandemia. Per mantenere la nuance come appena fatta è sempre meglio utilizzare dei prodotti adatti.

Ad esempio non possono mancare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Inoltre una volta alla settimana è sempre meglio applicare una maschera nutriente, per avere dei capelli sempre sani e lucenti. Il momento più indicato per rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli è proprio questo. Inoltre si può anche optare per la tonalità bionda di Elisabetta Canalis.