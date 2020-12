Molti tagli capelli medi continuano ad essere di tendenza anche nell'inverno 2021. Questo tipo di lunghezza ha conquistato le donne di ogni età. L'hairstyle in questione è molto facile da portare e veloce da acconciare.

Moda, i tagli capelli medi

Tra i tagli capelli medi si può optare per il lob sfoggiato da Alexa Chung. Per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto lungo che risulta essere sempre molto versatile. La modella porta il lob nella versione liscia, wavy, frisé o wet. Inoltre questa chioma si può portare sciolta, realizzare un semi raccolto oppure la riga laterale o centrale. Invece Rita Ora ha scelto un bel caschetto lungo asimmetrico.

Per quanto riguarda la tonalità la popstar ha tinto la capigliatura di biondo miele e con le radici scure. Questa lunghezza è perfetta per raccogliere i capelli, però Rita li porta sciolti e alterna la versione curly a quella liscia. Tra i tanti tagli capelli medi da prendere in considerazione nei prossimi mesi non può mancare nemmeno il famoso mullet di Miley Cyrus. L'hairstyle ricorda molto gli anni '70 ed è perfetto per chi ha un'anima molto trasgressiva.

Altre chiome da copiare

Ultimamente Rocìo Munoz Morales ha realizzato un bob leggermente scalato, mosso e con la riga laterale. La modella su molti post di Instagram porta la capigliatura con una piega naturale. Ha mostrato sui social un nuovo taglio anche Elena Sofia Ricci.

La lunghezza della chioma arriva appena sotto le spalle e sono presenti anche delle scalature leggere, per un capello leggermente spettinato e mosso. Elena ha pensato di cambiare anche il colore dei capelli e ha optato per un castano dark. Su quest'ultimo sono presenti anche delle sfumature ramate. Prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

Acconciature

Dopo aver realizzato un nuovo taglio si può anche optare per una nuova acconciatura effetto lifting. A lanciare questa idea è stata proprio Filippa Lagerback che un po' prima di andare in onda con la trasmissione "Che tempo che fa" ha postato una foto della sua ponytail alta. Sulla didascalia c'era scritto: "Coda alta, lifting immediato" e questo è proprio vero.

Ci sono molte pettinature che sono perfette per modificare i lineamenti del volto con un effetto anti age. Tra le varie acconciature effetto lifting si può optare per lo chignon alto o il bun: per quest'ultimo basta realizzare una coda alta e successivamente applicare una ciambella alla base dell'acconciatura. Successivamente le ciocche vanno arrotolate una dopo l'altra e per fissare il tutto si può vaporizzare della lacca; inoltre si possono utilizzare delle forcine per fermare delle ciocche ribelli. Anche la treccia è ideale per distendere perfettamente il volto: in questo caso si può optare per quella alta o le trecce da boxeur. Invece per avere uno stile molto elegante è perfetta la treccia laterale a spiga.

Questo è il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli capelli medi. Inoltre si possono scegliere tante nuove acconciature effetto lifting.