Il taglio di capelli corti è di tendenza in questa primavera 2021. In particolare si tratta del pixie cut sfoggiato dall'attrice Luisa Ranieri. L'hairstyle in questione è anche molto facile da portare e acconciare.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti di Luisa Ranieri le regala un look molto sbarazzino. Questo pixie cut risulta essere lungo e molto sfilato. Inoltre per completare il tutto è presente un maxi ciuffo laterale. Quest'ultimo diventa un vero accessorio molto sensuale, che copre leggermente lo sguardo. Sul taglio di capelli corti in questione è stata realizzata una piega mossa.

Luisa Ranieri ha mostrato la sua nuova chioma sulla sua pagina Instagram. L'hairstyle regala anche un meraviglioso effetto anti age. Il pixie è ideale sui volti con dei lineamenti regolari e può essere sfoggiato dalle donne di tutte le età.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un taglio tutto nuovo si può anche optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza il castano, il biondo e il rosso. Tutte le proposte sono state ideate dai più famosi hair stylist: ad esempio Franck Provost, Toni&Guy, Jean Louis David, Compagnia della Bellezza e Wella. Sui capelli biondi sono presenti delle sfumature calde o fredde. In entrambi i casi sono presenti le radici scure in perfetto contrasto: in questo modo i vari ritocchi possono essere molto più distanziati.

Sulle chiome castane si possono realizzare delle sfumature caramello o mogano. Inoltre non possono mancare nemmeno le famose meches attorno al viso. Le capigliature rosse ritornano di tendenza e in particolare si può optare per il rosso mogano, rosso ginger, rosso Tiziano e il rosso pastello. Ultimamente si può copiare anche l'acconciatura red portata da Gigi Hadid.

Altre sfumature di tendenza

La tinta caramello risulta essere molto sofisticata e morbida. Questa nuance addolcisce perfettamente i lineamenti del volto. Il caramello è perfetto sulle carnagioni chiare o scure. Si può realizzare questa tonalità su tutta la capigliatura o solamente sulle lunghezze. In questa lunga carrellata non possono mancare nemmeno le tinte pop, per avere sempre un look molto originale.

Quindi via libera con il rosa-pesca, il viola, il grigio-ghiaccio e l'highlights blu.

Va ricordato che per mantenere questi colori come appena fatti è sempre meglio utilizzare dei prodotti adatti: ad esempio uno shampoo e balsamo entrambi delicati. Inoltre una volta alla settimana si può applicare sui capelli una maschera nutriente colorata. Questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti e avere una nuova tonalità di colore.