Ci sono molti tagli di capelli corti di tendenza in questa primavera 2021. Tutte queste chiome hanno un potere ringiovanente. I vari hairstyle possono essere sfoggiati anche nella successiva stagione estiva.

Moda, tagli capelli corti

I tagli di capelli corti hanno conquistato anche molte celebrità. Questo è il momento giusto per rinnovare la propria chioma: ha avuto questa idea anche la bella Paola Barale, che ultimamente ha scelto una capigliatura corta e in particolare si tratta di un bob. Quest'ultimo risulta essere liscio e sulle ciocche laterali sono presenti delle scalature, perfette per incorniciare il volto.

L'hairstyle in questione è ideale per rendere il viso di Paola molto più giovanile.

Invece Luisa Ranieri ha realizzato un pixie cut lungo e super sfilato. Inoltre per regalare un look misterioso è presente un ciuffo laterale. La chioma di Luisa è ideale per una donna arrivata agli anta che vuole apparire molto più giovane.

Tante altre chiome da non perdere

In questa carrellata di tagli capelli corti non può mancare il nuovo look di Laura Pausini. La cantante ha realizzato un caschetto scalato al contrario, davvero molto particolare. In questo caso i capelli dietro sono più corti di quelli davanti. L'hairstyle in questione può essere portato liscio e con la riga in mezzo.

Invece l'attrice Penelope Cruz ha optato per un carrè medio-lungo: questa chioma è perfetta per le donne di ogni età e con ogni tipologia di lineamento.

Pettinature da prendere in considerazione

Dopo un nuovo taglio si può optare anche per una nuova acconciatura. Nei prossimi mesi sarà di tendenza la pettinatura sfoggiata da Chiara Ferragni. L'influencer ha creato due trecce che ricordano molto quelle portate dalle ragazze americane nei collegi. Inoltre per completare il tutto ha pensato di applicare alcune mollettine colorate e dei fermagli logati.

Un'altra cosa molto particolare di questa pettinatura è la tonalità dei capelli. Sulla chioma di Ferragni è presente un bel contrasto cromatico tra la lunghezza di colore biondo chiarissimo e le radici scure. L'acconciatura in questione può essere realizzata su dei capelli medio lunghi e rigorosamente pari. Per creare una pettinatura perfetta è meglio non avere le tanto odiate doppie punte, quindi occorre fare attenzione.

Poi per avere un look molto romantico si può optare per un semiraccolto ondulato con delle trecce molto morbide. Invece per uno stile più sportivo è perfetta una treccia "alla Lara Croft".

Per realizzare queste acconciature è sempre meglio utilizzare dei prodotti adatti, al fine di non rovinare i capelli.

Insomma, il momento per rinnovare il proprio look e sfoggiare dei nuovi tagli corti e delle nuove acconciature pare essere finalmente arrivato.