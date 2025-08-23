Prosegue il cammino della nazionale italiana maschile di pallavolo ai Campionati del Mondo Under 21, rassegna iridata giovanile in corso di svolgimento in Cina, nella città di Jiangmen. L’Italia del tecnico Vincenzo Fanizza ha aperto nel migliore dei modi questa manifestazione, vincendo all’esordio 3-0 contro l’Indonesia e poi superando sempre con il punteggio di 3-0 l’Ucraina nel secondo match. Oggi (sabato 23 agosto) alle ore 14.00 italiane gli azzurrini affronteranno la Francia nella terza partita della Pool D. Sarà una sfida molto importante per la classifica del gruppo, visto che attualmente le due squadre si trovano appaiate al primo posto in classifica con sei punti.

In caso di successo gli azzurrini potrebbero quindi ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale, in cui passano le prime quattro, e anche fare un passo importante verso la vittoria del girone, che sarebbe fondamentale per avere un tabellone più facile.

Italia-Francia: terza sfida del girone in diretta streaming

Si alza progressivamente il livello degli avversari da affrontare nei Campionati del Mondo Under 21 per l’Italia. Infatti la terza sfida in programma nella Pool D vedrà gli azzurrini opposti alla Francia, squadra che ha conquistato la medaglia d’oro lo scorso anno ai Campionati Europei di categoria. I transalpini nella manifestazione continentale del 2024, che si è svolta tra Grecia e Serbia, hanno dominato il girone e poi vinto 3-1 la finale contro la Bulgaria.

In questi Mondiali a Jiangmen, la squadra guidata dal coach Slimane Belmadi ha vinto entrambi i match disputati, superando all’esordio 3-0 la Tunisia e poi battendo 3-1 l’Argentina. Ci aspettiamo quindi una sfida di alto livello oggi, tra due formazioni con giocatori di talento. Il match tra Italia e Francia sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

Il successo azzurro contro l’Ucraina

Dopo aver superato l’Indonesia all’esordio, la nazionale guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza si è ripetuta nel secondo match della Pool D, battendo l’Ucraina con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 28-26). L’Italia ha vinto una partita difficile, contro un avversario che l’ha messa in difficoltà, ma che alla fine è riuscita a superare, ribaltando la sconfitta subita a luglio nel nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei Under 22.

Un incontro in cui gli azzurrini sono riusciti a prevalere con le giocate giuste nei momenti decisivi, vincendo ai vantaggi un terzo set molto combattuto. Il miglior realizzatore del match è stato Tommaso Barotto, che ha messo a referto diciannove punti.