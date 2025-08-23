È partita la Vuelta España! Il terzo e ultimo grande giro della stagione del ciclismo professionistico ha preso il via da Torino con una tappa favorevole ai velocisti, conclusa a Novara. La grande partenza italiana, la prima nella storia di novant’anni della Vuelta, è stata salutata da un buon successo di pubblico. Gli appassionati di ciclismo italiani potranno assistere dal vivo alle prime tre tappe della corsa, con arrivo a Limone Piemonte e Ceres, e alla partenza della quarta frazione da Susa, che poi proseguirà in Francia. Purtroppo, la Vuelta España non viene invece trasmessa in tv dalla Rai, un fatto singolare che ha suscitato discussioni e polemiche nel mondo del ciclismo e tra gli appassionati.

Secondo quanto riportato da Tuttobici, la Rai avrebbe avuto l'opportunità di trasmettere gratuitamente la parte italiana della corsa, le prime quattro tappe, un'occasione che però sarebbe stata rifiutata.

Niente diretta in chiaro

Da molti anni, la Vuelta España fa parte della programmazione esclusiva di Eurosport e Discovery+. La corsa era stata trasmessa dalla Rai per un breve periodo, a cavallo tra la fine degli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio. Da allora, la corsa spagnola è rimasta un'esclusiva di Eurosport. In questa stagione, la Rai ha tagliato ulteriormente il suo impegno nel ciclismo, eliminando classiche come il Giro delle Fiandre e l'Amstel Gold Race, solitamente sempre trasmesse in passato.

Molti appassionati avevano immaginato il ritorno in campo della Rai in questa Vuelta, vista la partenza dall'Italia, ma così non è stato. La corsa è in esclusiva su Eurosport e Discovery+, accessibile sia sulla piattaforma dedicata che su DAZN, TIMVISION e Prime Video. Il recente divorzio tra Eurosport e Sky ha ulteriormente cambiato le carte in tavola per gli appassionati che volevano seguire la Vuelta in tv.

Il direttore di Tuttobici, Pier Augusto Stagi, ha rivelato che la Rai avrebbe avuto l'occasione di trasmettere gratuitamente la parte italiana della Vuelta España, le prime quattro tappe. Questa opportunità è però stata rifiutata, probabilmente per non fare pubblicità a un evento i cui diritti appartengono a un'altra piattaforma e sul quale evidentemente la Rai non ha intenzione di investire.

La Vuelta su Eurosport e Discovery

L'unico modo per gli appassionati italiani di seguire la Vuelta España è rappresentato da Eurosport e Discovery+, accessibile dalla piattaforma dedicata e da DAZN, TIMVISION e Prime Video. La Vuelta è seguita con una copertura quasi totale. Le tappe che saranno trasmesse integralmente sono la 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 11ª, 14ª, 20ª e 21ª. Le altre avranno comunque una lunga diretta.

Il commento è di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con Moreno Moser e Wladimir Belli che si alterneranno nel ruolo di terza voce, seguendo il fortunato schema del Giro d'Italia e del Tour de France.