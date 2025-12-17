Negli ultimi anni si sono accesi spesso i riflettori dell'importanza, per una mamma, di non perdere la sua dimensione di donna. Perché far collimare queste due nature è un viaggio complesso, profondo e in continua evoluzione. Quello che porta una donna a essere mamma è un percorso fatto di amore incondizionato, di sfide quotidiane, di cambiamenti interiori ed esteriori che ridefiniscono l’identità personale.

Occorre sottolineare come la maternità non cancella la donna, ma la trasforma, la arricchisce e la mette di fronte a nuove consapevolezze. In una società che spesso pretende perfezione, velocità e risultati immediati, le donne e le mamme hanno bisogno di uno spazio che le rappresenti davvero, che si componga di ascolto, supporto e ispirazione.

Di recente a far luce su tutto questo ci ha pensato Laura Pigozzi, che con il suo recente libro, "Non solo madri" (Raffaello Cortina Editore), ha fatto emergere come quello tra l'essere mamma e donna sia un confine sottile che troppo spesso viene spezzato. Avere coscienza di questo aiuta a contrastare non solo la paura di diventare mamma, ma anche una società in cui la parola "famiglia" è diventata sempre più difficile da coltivare

La donna oltre la maternità: identità, cambiamento e consapevolezza

Le donne sanno bene che diventare mamma è uno degli eventi più trasformativi, alcune lo desiderano per altri, poi c'è chi invece, accoglie la maternità come un regalo inaspettato. In ogni caso, quello a cui si assiste è un corpo che cambia, priorità che si riorganizzano, il tempo che assume un nuovo valore.

In tutto questo occorre però sempre ricordare qualcosa di fondamentale, ovvero che la maternità non definisce completamente l’identità femminile, infatti ogni donna porta con sé una storia unica, fatta di passioni, competenze e aspirazioni che meritano di essere coltivate anche dopo l’arrivo dei figli.

Riscoprire sé stesse significa imparare ad accettare i cambiamenti senza rinunciare alla propria essenza, quindi concedersi il diritto di essere stanche, ma anche di chiedere aiuto; di sentirsi fragili, ma allo stesso tempo incredibilmente forti. La consapevolezza di sé è il primo passo per vivere una maternità più serena e autentica.

Aldilà della visione patinata di maternità, che spesso ci offrono i social, occorre prendere coscienza che la maternità reale è fatta di momenti meravigliosi e di giornate difficili.

Non è sempre sorrisi e fotografie perfette, ma anche: notti insonni, dubbi, sensi di colpa e decisioni complesse. Parlare apertamente di queste difficoltà aiuta a normalizzare esperienze comuni e a ridurre la pressione sociale che molte mamme sentono.

Accettare l’imperfezione è un atto di amore verso sé stesse e verso i propri figli, perché essere una “buona mamma” non significa essere perfetta, ma essere presente, attenta e disposta a crescere insieme ai propri bambini, ma soprattutto essere una donna serena, che accetta anche l'errore e l'idea che se un giorno non va come vorremmo, c'è sempre modo di rimediare.

Benessere femminile: prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri

In tutto questo l benessere di una mamma è fondamentale per l’equilibrio di tutta la famiglia e in questa prospettiva occorre comprendere che prendersi cura di sé non è egoismo, ma una necessità.

Che si tratti di salute fisica, mentale o emotiva, dedicare tempo a sé stesse aiuta a ritrovare energia, lucidità e serenità. Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza: ascoltare il proprio corpo, rispettare i propri limiti, ritagliarsi momenti di pausa, coltivare relazioni positive.

Essere mamma significa anche essere guida, esempio e punto di riferimento, insegnare ai propri figli l'importanza di prendersi cura di se stessi è importante, tanto quanto insegnare loro le regole del vivere sociale. Con i propri figli si cresce, si impara a mettersi in discussione, a comunicare in modo efficace e a creare uno spazio emotivo sicuro. La connessione emotiva è la base su cui si sviluppa la fiducia reciproca e permette ai figli di sentirsi visti, ascoltati e amati.

Trovare un equilibrio tra essere donna ed essere mamma insomma non è sempre semplice, ma nemmeno impossibile, certo richiede tempo, pazienza e la volontà di rispettare i propri ritmi. Ogni donna vive questo equilibrio in modo diverso, ed è importante smettere di confrontarsi con modelli irraggiungibili.