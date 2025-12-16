In una recente intervista Vanessa Gravina, l'attrice che interpreta Adelaide Di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle signore, ha fatto anche qualche anticipazione sulle prossime puntate in onda su Rai 1.

Gravina ha rivelato infatti che la vendetta di Adelaide contro Marcello, volta a separare l'ex compagno da Rosa, si tingerà di giallo. Le dichiarazioni di Vanessa lasciano chiaramente intendere che un personaggio finirà in cella e che ci sarà anche qualcuno che si rinchiuderà in convento.

Adelaide architetta un piano di vendetta contro Marcello

Adelaide architetterà un piano di vendetta contro Marcello, che l'ha lasciata la sera prima delle nozze.

In un'intervista, Vanessa Gravina ha spiegato il punto di vista di Adelaide, ritenendo che l'umiliazione subita da Barbieri sia stata troppo forte: dopo nemmeno un mese dal mancato matrimonio con lei, ha deciso di sposare un'altra donna. La contessa, quindi, nelle puntate in onda nel periodo natalizio, farà di tutto per vendicarsi del torto subito. L'attrice che interpreta Adelaide ha dichiarato: "Il Natale amplifica la rabbia".

Si passerà dalla cella del carcere a quella di clausura

Vanessa Gravina ha rivelato anche diversi spoiler su quanto andrà in onda prossimamente su Rai 1, anticipazioni che non riguardano solo piccoli dettagli, ma una trama che si tingerà anche di giallo, aggiungendo: "Entreremo in una situazione estrema, con emozioni degne di 007".

Una dichiarazione lascia presagire che a farne le spese sarà Marcello, perché l'interprete della contessa ha anche detto una frase sibillina che fa capire la direzione che prenderanno i prossimi episodi. La vendetta della contessa avrà conseguenze forti, al punto che l'attrice che interpreta Adelaide ha rivelato: "Non ci faremo mancare nulla, dalle celle del carcere alle celle della clausura". Sembra quindi pressoché plausibile che la contessa tenderà una trappola a Marcello in montagna, allo chalet, inscenando forse il suo omicidio. Questo scenario porterebbe Barbieri dritto in carcere, mentre Adelaide, per far credere a tutti di essere morta, si chiuderebbe in una cella di clausura.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide si è dimostrata amichevole con Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andata in onda su Rai 1, Adelaide ha invitato Rosa a casa sua e le ha parlato in modo amichevole. In seguito a questo incontro, la contessa ha ripensato al gesto estremo che aveva compiuto, volto a togliersi la vita, facendo capire che in realtà si era trattato soltanto di una farsa per far sentire in colpa Marcello. Intanto, quest'ultimo, d'accordo con la fidanzata, ha deciso di annullare il matrimonio previsto per il 20 dicembre, viste le condizioni psicologiche della contessa.