Jana riaprirà gli occhi e proverà a parlare con Curro nella puntata de La Promessa di sabato 20 dicembre: la ragazza scuoterà la testa quando sentirà il nome di Cruz, ma non riuscirà a dire qualcosa.

Le anticipazioni rivelano che il risveglio di Jana riporterà tanta felicità e speranza al palazzo, anche se durerà solo pochi minuti. La ragazza si riaddormenterà a causa della debolezza, ma il medico dirà a Curro e Manuel che il peggio è passato.

Attesa e speranza a La Promessa: lievi segnali da Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro resterà al capezzale di Jana in attesa di un piccolo segnale positivo da parte sua.

Il medico sarà ottimista e dopo aver detto che il figlio di Jana è vivo e che lei ce la farà tornerà la speranza al palazzo. Curro potrà contare sulla vicinanza di Angela che nel giro di pochi giorni diventerà molto importante per lui. Il ragazzo ringrazierà la figlia di Leocadia per tutto quello che sta facendo per lui. Curro sarà ancora sconvolto per l'arresto di Cruz e confiderà ad Angela che non si aspettava una simile cattiveria da parte sua. Quando resterà da solo con sua sorella, Curro le parlerà del grande amore che prova per Angela anche se lei non potrà sentirlo. "Saremo felici come te e Manuel", dirà emozionato raccontandole i progetti che ha per il futuro. Ad un certo punto, Jana riaprirà gli occhi e Curro non potrà trattenere l'emozione.

La speranza di una ripresa si farà sempre più concreta e Curro, in lacrime, proverà a far parlare Jana.

Pochi minuti non saranno sufficienti per Jana e Curro

Nella puntata de La Promessa di sabato 20 dicembre, Jana si sveglierà e Curro sarà al settimo cielo. Il ragazzo bacerà la mano di sua sorella e la rassicurerà sul fatto che sta recuperando. Jana non riuscirà a parlare, ma sarà evidente il suo voler dire qualcosa. A quel punto Curro le chiederà se ricorda chi ha sparato. "Cruz è rinchiusa in una stanza de La Promessa", dirà il ragazzo, "Sei al sicuro". Jana, però, continuerà ad agitarsi e a scuotere la testa. "Non è stata Cruz? Chi è stato?", chiederà Curro a sua sorella che però non riuscirà a farsi capire e si riaddormenterà poco dopo.

Dopo questo episodio, il medico sarà ancora più fiducioso in una guarigione e dirà che il peggio è passato. Curro e Manuel si abbracceranno e la servitù ringrazierà don Samuel per aver aiutato Jana con le sue preghiere.

Cruz incastrata da un bottone

Nelle puntate precedenti, a La Promessa tutto è cambiato nel giro di poche ore. Manuel ha trovato Jana in fin di vita accanto al suo letto. La ragazza è stata raggiunta da un proiettile ed è stata subito visitata dal medico. Quest'ultimo ha informato tutti che la situazione di Jana era critica, ma ha spiegato che le prossime ore sarebbero state decisive. Nel frattempo, Burdina ha iniziato le indagini per scoprire il colpevole e Manuel gli ha consegnato un bottone che ha trovato nella mano di Jana. Il sergente ha considerato l'oggetto una prova schiacciante e quando ha scoperto che apparteneva a Cruz si è convinto della sua colpevolezza.