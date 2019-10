Non c'è un attimo di sosta per la Juventus che deve già mettere in archivio la notte di Champions League per pensare ai prossimi impegni. Infatti, sabato alle ore 15, la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo per affrontare il Lecce. Per questo match non è da escludere che l'allenatore juventino possa fare del turnover, un turnover che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Infatti, non è da escludere che CR7 possa riposare visto che successivamente ci saranno la gare contro il Genoa, il Torino, la Lokomotiv Mosca e il Milan.

Per questo motivo, nei prossimi giorni, Maurizio Sarri rifletterà se e quando far rifiatare l'asso portoghese. Contro il Lecce, tra i titolari, si dovrebbe rivedere Federico Bernardeschi che potrebbe assistere la coppia formata da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Questa mattina la Juve, ovviamente, ha lavorato divisa in due gruppi visto che chi ha giocato ieri ha svolto un Lavoro di scarico. Alla Continassa non erano presenti Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado che hanno goduto di un giorno di riposo.

Da capire quando rientrerà Douglas Costa

La Juventus, oggi, ha iniziato a mettere nel mirino la gara contro il Lecce. Per questa partita probabilmente non ci sarà ancora Douglas Costa. Il numero 11 juventino sta recuperando dal problema accusato contro la Fiorentina. Lo stesso Sarri, ieri sera dopo la partita contro la Lokomotiv Mosca, ha dichiarato che ancora non si può dire con certezza quando il brasiliano sarà di nuovo a disposizione: "In questo momento dire una settimana o dieci giorni mentirei perché non lo so nemmeno io".

Infatti, il tecnico ha spiegato che c'è una differenza tra la guarigione clinica e quella agonistica. Gli ultimi esami a cui è stato sottoposto Douglas Costa erano buoni e confortanti. Perciò solo quando il brasiliano riprenderà ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri si potrà capire quando tornerà a completa disposizione. Dunque difficilmente sabato sarà in campo con la Juve e perciò il tecnico toscano confermerà il 4-3-1-2, con Federico Bernardeschi trequartista.

Il numero 33 juventino potrebbe giocare a ridosso di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain poiché non è da escludere che contro il Lecce Cristiano Ronaldo possa riposare.

Giovedì allenamento mattutino per la Juve

La Juventus, nella giornata di giovedì, proseguirà la marcia di avvicinamento alla partita contro il Lecce e la squadra sarà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Dunque nella seduta di domani, Maurizio Sarri inizierà a pensare alla formazione da schierare sabato pomeriggio e per questo match non sono da escludere cambi anche importanti proprio perché il calendario dei bianconeri è molto serrato.

Perciò oltre che in attacco potrebbero esserci anche novità in difesa e a centrocampo. Nella retroguardia potrebbe rivedersi Danilo con Juan Cuadrado che potrebbe riposare. Mentre a centrocampo potrebbe trovare nuovamente spazio Adrien Rabiot che anche ieri è entrato in campo nella ripresa ed è apparso in crescita.