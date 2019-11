Ormai ci siamo, manca una settimana al venerdì più atteso dagli amanti dello shopping, la giornata dedicata agli sconti e agli acquisti: il Black Friday! Venerdì 29 novembre i negozi fisici e online offriranno prodotti a prezzi ribassati, dando il via a quella che diventerà una vera e propria corsa alla migliore offerta. Che si tratti di capi d’abbigliamento, libri, prodotti tecnologici o biglietti aereo, molti approfitteranno degli sconti per acquistare con anticipo i regali di Natale, altri coglieranno al volo quest’opportunità per comprare a prezzi stracciati qualcosa che desideravano da tempo, altri ancora saranno spinti ad acquistare semplicemente grazie alla percezione di trovarsi difronte ad un grande affare.

Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano quest’anno il valore degli acquisti online nel mondo si aggirerà attorno ai 3mila miliardi di euro, con un aumento del 20% rispetto alla quota raggiunta nel 2018.

Black Friday, quando e come acquistare

Alcune grandi catene già hanno esposto merce in promozione e continueranno a farlo per tutta la settimana del Black Friday, fino al venerdì nero, con prodotti scontati fino all’80%.

Dunque, si parla di una vera e propria Black Week. In generale, non ci sono particolari momenti in cui è maggiormente consigliato fare acquisti, ma è opportuno prestare attenzione al tipo di promozione scelto da ciascuna catena di negozi. Alcune, infatti, potranno optare per offerte a tempo e di durata limitata, altre per la formula della black hour, un’ora al giorno in cui gli sconti sono più vantaggiosi.

Inoltre, per cogliere le migliori occasioni è utile adottare alcuni piccoli accorgimenti. Innanzitutto, è consigliabile fare un po’ di ricerca sul prodotto desiderato, confrontando i prezzi pieni con i prezzi scontati proposti da diversi siti, verificando la disponibilità di ciò che si cerca e i tempi di consegna. Poi, inserendo il prodotto selezionato nella cosiddetta “wishlist”, la “lista dei desideri” – una funzione offerta da diversi siti – si potrà monitorare il prezzo e scegliere il momento migliore per l’acquisto.

Per quanto riguarda gli acquisti online, infine, è importante verificare l’affidabilità del sito attraverso cui si compra. A tal proposito, può essere molto utile leggere le recensioni di altri utenti.

Le origini del Black Friday

Il Black Friday oggi è apprezzato in tutto il mondo e il volume delle vendite sembra essere continuamente in crescita, registrando aumenti significativi di anno in anno. Le sue origini risalgono agli anni ’50, quando iniziò a diffondersi negli Stati Uniti l’usanza di dedicare agli sconti il primo venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento.

Da allora molte cose sono cambiate, lo sviluppo dell’e-commerce ha reso più fitta la rete del mercato e ha esteso la possibilità di acquistare e vendere anche online beni di ogni tipo, dall’abbigliamento all’hi-tech, risparmiando tempo e costi.

Il Cyber Monday spinge gli acquisti online

A completare la settimana degli acquisti sfrenati, il lunedì immediatamente successivo al Black Friday, ovvero lunedì 2 dicembre, arriverà il Cyber Monday, il “lunedì cibernetico” o “lunedì digitale”, dedicato, in particolare, agli sconti sugli acquisti online.

Anche in questo caso, il fenomeno si è sviluppato negli Stati Uniti, pensato soprattutto per coloro che non riescono ad usufruire degli sconti del Black Friday. Buone notizie per gli amanti dello shopping, insomma, che non devono far altro che approfittare della Black Week e cogliere al volo le migliori occasioni.