Il numero verde Accendi luce e gas Coop è uno dei metodi per mettersi in contatto con la società di fornitura dell'energia per utenze domestiche e aziendali. Accendi luce e gas è un brand di Alleanza, società controllata da Coop Alleanza 3.0 la più grande cooperativa di consumatori in Italia [VIDEO]. La cooperativa conta 2,5 milioni di soci, 22 mila lavoratori e più di 400 negozi in 12 regioni dal nord al sud dell'Italia.

Come contattare il servizio di assistenza Accendi

Attraverso il numero verde è possibile contattare un operatore del servizio di assistenza digitando sia da rete fissa sia da cellulare l'800 208 468.

Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00, il sabato dalle 8:00 alle 18:00. Il numero verde Accendi è a disposizione sia dei clienti con una utenza già attivata sia per i potenziali interessati per far fronte ai dubbi sulla fornitura e per qualsiasi informazione commerciale. L'assistenza clienti risponde dalla sede centrale di Bologna e segue alcune regole: come specificato sul sito, è possibile essere richiamati nel giorno e nell'ora desiderata da un specialista, non verrà registrato il numero della persona e non verranno effettuate chiamate commerciali indesiderate. Oltre al numero verde 800 208 468 di Accendi luce e gas è possibile contattare la compagnia sia attraverso lo sportello online, una volta fatto il log in con il proprio account sul sito aziendale, sia di persona sfruttando i tanti punti vendita Coop sparsi sul territorio nazionale Al banco informazioni principale ci sarà un addetto che saprà illustrare le offerte, i costi e la procedura per diventare clienti.

Si può configurare un'offerta su misura, sconti per le seconde case

Sul sito dell'azienda Accendi luce e gas Coop, è possibile consultare varie sezioni: una pagina dedicata alla modulistica per sospensioni, reclami, agevolazioni fiscali e per sisma e un ampio spazio dedicato alle offerte. Attraverso un configuratore online è possibile elaborare l'offerta che più al caso proprio, come ad esempio in caso di seconda casa: se viene attivata una seconda utenza si ha il 10% di sconto per 24 mesi con la tariffa monoraria.

Ci sono molti prodotti in evidenza, come ad esempio accedere a una fornitura completamente ecologica oppure con alcune formule in promozione che permettono di avere uno sconto direttamente in bolletta, da 50 a 80 euro.

Mercato libero o tutelato: informazioni attraverso il numero verde

Per saperne di più sulla eventuale spesa e vantaggi delle promozioni è bene rivolgersi al numero verde 800 208 468 oppure consultare le sezioni dedicate sul sito aziendale. Le forniture di luce e gas di Accendi sono ovviamente presenti sia nel mercato libero sia in quello di maggior tutela e sono definite dalla compagnia Placet, dove il prezzo della materia prima viene definito da Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ogni tre mesi emette il documento con i costi.

Le offerte Placet luce e gas di Accendi, che sta per Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, si possono trovare sia a prezzi fisso per 12 mesi dalla data di attivazione sia costo variabile ovvero avere una quota energia indicizzata al prezzo della materia prima nel mercato all’ingrosso. Queste offerte si possono attivare ovviamente contattando l'assistenza clienti al numero verde, per consultare altre compagnie di energia sul mercato è possibile consultare la pagina abbassa bollette.