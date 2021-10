Il gruppo AIMAG, nato a Mirandola (Modena) nel 1964, è un insieme integrato di aziende che mettono a disposizione dei clienti una vasta gamma di servizi diversificati (servizio idrico integrato: acqua, fognatura, depurazione; rifiuti; teleriscaldamento) sul territorio emiliano. La fornitura di gas naturale ed energia elettrica è affidata alla controllata Sinergas spa che ha sede a Carpi (Modena).

Aimag dispone di un numero verde dedicato alle esigenze dei clienti gas e luce, per i quali mette a disposizione anche servizi di consulenza per l’accesso al Superbonus 100% e l’installazione di pannelli solari.

Numero verde Aimag, servizio telefonico utenti

Il numero Verde Aimag relativo alle fornitura di luce e gas è gestito anch’esso da Sinergas e risponde allo 800 038 083, da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00 (giorni feriali). La chiamata è sempre gratuita, sia da rete fissa che da mobile.

Il servizio telefonico è a disposizione dei clienti per le seguenti problematiche:

Stipulare o disdire un contratto di fornitura

Ottenere informazioni sulle fatture

Richiedere informazioni sui servizi

Quest'ultima voce potrà essere utile soprattutto a chi non è ancora cliente di Aimag e desidera ricevere informazioni sui servizi erogati.

Per garantire una sempre più efficiente assistenza alla clientela, ogni zona servita ha uno sportello clienti completamente dedicato. Indirizzi, orari di apertura e contatti telefonici sono disponibili sul sito Aimag seguendo il percorso “Luce&Gas-Servizi ai clienti-Contatti e sportelli”.

Sullo stesso sito è possibile registrarsi all’Area Personale attraverso la quale:

Visualizzare le fatture

Controllare i consumi

Inviare l'autolettura del gas

Effettuare operazioni come volture, subentri, nuovi allacciamenti

Pagare le fatture con carta di credito

Le offerte luce e gas per casa e impresa

Per quanto riguarda le offerte relative alle forniture di luce e gas, Aimag, attraverso la controllata Sinergas, prevede numerose combinazioni, sia per la casa che per l’impresa.

Per quanto riguarda le forniture domestiche, si segnala in particolare la tariffa denominata “Energia solidale”, disponibile sia per l’elettricità che per il gas naturale, che oltre a prevedere uno sconto del 5% sulla componente energia, prevede una donazione pari al 5x1000 dei consumi energetici del cliente, calcolati su base annua, a favore di un'associazione a scelta tra quelle disponibili.

Le soluzioni per l’impresa, invece, prevedono diverse offerte a seconda dei consumi e delle diverse esigenze energetiche, proponendo una consulenza per ottimizzare i consumi e ridurre l’impatto sull’ambiente. Sinergas, infatti, si propone al mondo delle imprese di produzione e dei servizi come

fornitore integrato di energia elettrica e gas naturale, in un’ottica di partnership: non solo energia, ma anche assistenza tesa al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di ottimizzazione del servizio.

Servizi dedicati Aimag: Superbonus 110% e installazione pannelli solari

In un momento storico nel quale si fa pressante la necessità di dedicare maggiore attenzione al cambiamento climatico indotti dai crescenti consumi energetici a livello mondiale, è particolarmente interessante la possibilità offerta da Aimag ai clienti che desiderano accedere al Superbonus 110% riservato, come è noto, alle ristrutturazioni immobiliari finalizzate all’efficientamento energetico. L’azienda offre, infatti, un servizio “chiavi in mano” in collaborazione con professionisti e imprese qualificate del territorio, permettendo di realizzare i lavori con il massimo del risparmio, svolgendo tutte le attività amministrative fino alla consegna dei lavori, inclusa l’acquisizione del credito di imposta mediante la cessione del credito, con un risparmio immediato, senza dover attendere il rimborso, frazionato su più anni, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Stesso discorso per chi desidera invece installare un impianto fotovoltaico, per il quale è previsto uno sconto in fattura del 50%, con un risparmio immediato, senza aspettare 10 anni per recuperare la prevista detrazione fiscale.