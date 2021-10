AGSM Energia opera in diversi ambiti del settore energetico. Il gruppo è nato nel 1898 con la produzione di energia idroelettrica e nel tempo è cresciuto e si è evoluto, focalizzando la sua attività nella distribuzione di gas naturale, cogenerazione per il teleriscaldamento e produzione di energia ricavata da fonti rinnovabili. L’azienda si rivolge a clienti privati, imprese e pubblica amministrazione.

AGSM si inserisce nella realtà economico-industriale della provincia di Verona, affrontando con successo le molteplici dinamiche del mercato energetico, grazie al costante orientamento verso la soddisfazione delle esigenze dei clienti, per i quali è disponibile un numero verde per informazioni e assistenza.

Numero verde da rete fissa e contatti da cellulare

Il servizio commerciale telefonico è attivo al numero verde 800 552 866, per chi chiama da telefono fisso, e al numero 045 2212123 per chi invece chiama da cellulare. Il call center è attivo dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Il numero verde è disponibile anche per effettuare una serie di operazioni tra le quali: la richiesta di un preventivo, la chiusura dei contatori, la richiesta di aumento di potenza sulla propria fornitura. È possibile, inoltre, chiedere agli operatori una consulenza contrattuale in merito alle agevolazioni per clienti residenti e non residenti, per un supporto dettagliato sulle voci della bolletta, per la variazione di recapito delle bollette, per informazioni sulla domiciliazione bancaria, l’accesso al bonus energia ed altro.

Per effettuare l’autolettura del contatore è possibile, invece, rivolgersi al numero verde 800 222 955 da rete fissa e al numero 045 8677615 da cellulare.

Per integrare le informazioni fornite da AGSM Energia, ricordiamo che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa bollette.

InFace-Videocall Assistant: il nuovo servizio di assistenza clienti tramite Videochiamata

I clienti, grazie al servizio innovativo di assistenza videocall messo a disposizione dal gruppo AGSM, potranno ricevere assistenza diretta da parte di un operatore.

Basterà infatti collegarsi al servizio da un computer o da uno smartphone e ricevere informazioni ed assistenza come se si fosse ad uno sportello.

Focus dell’impegno aziendale è andare sempre più incontro alle esigenze dei suoi clienti attraverso l’ausilio di dinamiche di semplice applicazione. A tal proposito, il cliente potrà, ad esempio, inviare copia dei documenti utilizzando semplicemente la fotocamera del suo cellulare.

La qualità del servizio a favore dell’impiego delle energie rinnovabili

Grazie alla propensione di AGSM all’innovazione tecnologica, al suo investimento nell’impiego di risorse rinnovabili e all’utilizzo consapevole delle risorse energetiche nel rispetto dell’ambiente, l’azienda distribuisce un valore aggiunto nell’ambito del mercato dell’energia. Doti che si schierano a vantaggio della sicurezza dei suoi clienti e della sostenibilità ambientale.

L’impegno del gruppo è quello di fornire un servizio con spiccate caratteristiche di affidabilità, sicurezza e continuità, volte anche ad un risparmio economico. Elemento, quest’ultimo, da non trascurare in virtù degli annunciati rincari delle bollette in arrivo.

Abbassare gli sprechi di risorse naturali ed energetiche e ridurre al minimo gli impatti ambientali, sono una costante per il controllo della gestione aziendale. Per AGSM è molto importante dare ampio spazio ai suoi clienti, anche grazie alla promozione di una trasparente e costante informazione sulle strategie e gli obiettivi intrapresi dal gruppo ed i risultati ottenuti per migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione delle sue risorse energetiche.