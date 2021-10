Amgas Srl, attiva nel settore della vendita del gas naturale e di energia elettrica, nasce a giugno 2003. Attualmente è la società di energia del comune di Bari e della sua area metropolitana e propone offerte per risparmiare sui consumi delle bollette di luce e gas. Tra gli obiettivi di Amgas vi è quello di rispondere e anticipare le esigenze e le aspettative dei propri clienti, verificando costantemente il loro grado di soddisfazione, controllando i reclami e presentando iniziative per la loro informazione e il loro coinvolgimento.

Amgas Energia: perché chiamare il servizio clienti

L'azienda, attiva nel settore del mercato libero, fornisce assistenza alla sua clientela ed è pronta a rispondere a tutte le richieste dei suoi potenziali clienti: infatti fornisce l'opportunità di mettersi in contatto con il proprio call center per tutti coloro che vogliono richiedere informazioni sulle proposte, oppure ai fruitori dei servizi che intendono effettuare segnalazioni e reclami. Il suo team di assistenza è formato da operatori che si metteranno immediatamente a disposizione dell'interlocutore. Amgas Energia, infatti, punta a migliorare la qualità dei servizi offerti mediante la definizione di determinati standard che garantiscono un impegno imprescindibile a tutela degli utenti.

Uffici e call center si trovano nella sede di Bari.

Sul sito ufficiale, inoltre, nella sezione "Comunica con Amgas" è possibile conoscere tutti i recapiti e gli indirizzi. Cliccando su "contatti", oltre al numero verde, è possibile scrivere agli operatori mediante un apposito form.

Come mettersi in contatto con l'assistenza clienti della società

Per rivolgersi agli operatori di Amgas Energia sono a disposizione degli utenti diversi metodi. Innanzitutto c'è il numero verde 800 887 096 che può essere contattato da un dispositivo di telefonia mobile oppure da un telefono fisso dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 fino alle 15:30. La telelettura, invece, è disponibile allo stesso numero tutti i giorni, 24 ore su 24. Sul sito ufficiale dell'azienda in "Comunica con Amgas, inoltre, è disponibile una sezione di "Pronto intervento" in cui sono riportati i numeri da chiamare in caso di emergenze o di una fuga di gas. Per rivolgersi ad Amgas Spa (Bari) bisogna contattare il numero 800 585 266 oppure 080 531 29 64; per Snam rete gas (Bari) è attivo il numero verde 800 13262; per Italgas (Barletta, Bisceglie, Corato e Modugno) sarà necessario digitare il numero verde 800.900 999; per 2I rete gas (Noicattaro - Rutignano) si dovrà contattare il recapito 800 901 313; per Mediterranea Energia (Manfredonia) i clienti devono chiamare 080 531 29 64; infine per Gas natural (Acquaviva) il numero verde 800 829344.

Coloro che, invece, intendono sottoscrivere un'offerta recandosi direttamente presso gli uffici situati a Bari, possono prenotare il loro appuntamento mediante il sito ufficiale dell'azienda nella sezione "Prenota un appuntamento" disponibile sulla home. Cliccando su tale dicitura, l'utente viene indirizzato in un form in cui dovrà scegliere innanzitutto per quale servizio vuole essere ricevuto in sede: pagamenti arretrati, legali, informazioni commerciali, Urp gestore contatori, sportello polifunzionale. Dopo aver selezionato una delle voci, comparirà una griglia con i giorni e gli orari disponibili e che l'utente può scegliere in base alle proprie esigenze. Infine bisognerà indicare i dati anagrafici, la propria e-mail e il recapito telefonico. Sul nostro canale Abbassa bollette è possibile visionare le offerte e le informazioni inerenti alla distribuzione di gas e luce.