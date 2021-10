Il gruppo Asec vanta una lunga storia. Operava già nel settore del gas nel 1862 tramite una società belga che gestiva il gas destinato all’illuminazione cittadina. In seguito, precisamente nel 1946, il Comune di Catania ha riscattato il servizio, costituendo l’Azienda Municipale del gas.

Nel 2004, grazie all’autorizzazione ministeriale alla vendita su tutto il territorio nazionale, Asec Trade ha esteso la sua attività anche al di là dei confini della città di Catania, acquisendo importanti clienti di aziende industriali e impegnandosi nell’attività di trading nel mercato libero dell’energia.

Un numero verde è disponibile per fornire assistenza e informazioni commerciali ai clienti

Numero verde, email e contatti delle due sedi presenti in Regione

Nel caso si avesse bisogno di chiedere delucidazioni inerenti la bolletta, la voltura, il possibile potenziamento del contratto, l’accesso ai bonus bollette ed altro ancora, il gruppo Asec mette a disposizione diversi riferimenti ai quali potersi rivolgere in caso di necessità o emergenza. È possibile, infatti, chiamare il numero verde 800.850.166 o il numero di rete fissa 095 7230 211.

Inoltre, per comunicazioni scritte o invio di documentazione, è possibile utilizzare il numero di fax 095 7230 212.

Per contatti istituzionali e commerciali, è possibile inviare email all’indirizzo di posta elettronica info@asectrade.it.

Per eventuali reclami o informazioni, l’indirizzo di posta al quale inviare email è: servizioclienti@asectrade.it. Esiste anche un contatto i partner tecnici, la mail dedicata è: installatori@asectrade.it;

Per partner business commerciali, invece, le comunicazione devono essere inviate a agenzie@asectrade.it. L’indirizzo per l’invio di Posta Elettronica Certificata è: comunicazioni@asectrade.legalmail.it.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’azienda ha due sedi nella Regione, una a Catania, in Via Cristoforo Colombo, 150/b avente come riferimento telefonico il numero 095.723.0211, e una nella città di Giarre (Catania), con sede in Via Barbagallo 4 che può essere contattata al numero 095.779.3501

I citati recapiti sono disponibili anche per informazioni a beneficio di chi non è ancora cliente e sta valutando la possibilità di cambiare fornitore. Ricordiamo, a questo proposito, che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa bollette.

My Asec Trade: come accedere all'Area Clienti

Molti utenti preferiscono utilizzare ancora il tradizionale servizio clienti messo a disposizione dalle aziende tramite call center, ma ormai la maggior parte delle aziende si è dotata di piattaforme che includono assistenza online che semplifica e velocizza gli iter burocratici e la richiesta di informazioni dettagliate. Asec Trade mette a disposizione dei suoi clienti il servizio ‘My Asec Trade’, l'area clienti alla quale è possibile accedere previa registrazione.

In questa area dedicata è possibile creare il proprio account inserendo due semplici informazioni: la matricola del contatore (le ultime cinque cifre della parte numerica) e il proprio codice di servizio, indicato sulla bolletta. Per ulteriori istruzioni durante la fase di registrazione, gli utenti possono richiedere assistenza alla email servizioclienti@asectrade.it.

La qualità del servizio a favore dell’impiego delle energie rinnovabili

Asec Trade fornisce circa 43mila clienti con quasi 30 milioni di metri cubi di gas naturale e 15 milioni di kWh di energia elettrica.

Il radicamento nel territorio occupa un posto molto importante nei valori e nello spirito aziendali di Asec Trade. Infatti il gruppo propone, ad aziende, professionisti e famiglie, una serie di offerte caratterizzate da prezzi competitivi e elevata qualità dei servizi. Particolari che possono essere utili in vista dei prossimi rincari delle bollette che potrebbero portare molti utenti a prendere in considerazione altre offerte commerciali.

In un contesto in continua evoluzione e cambiamento come quello dell’energia, Asec Trade punta su un organico giovane e predisposto all’ascolto del cliente, caratteristica importante per instaurare un rapporto di fiducia duraturo e soddisfacente.