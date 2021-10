ASM Bressanone nasce nel 1903 come azienda di produzione e distribuzione di energia elettrica in Trentino-Alto Adige. Oggi, in virtù della liberalizzazione del mercato, si dedica anche alla vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. L’azienda opera, in particolar modo, nel territorio del Comune di Bressanone, ma la sua area di commercializzazione comprende anche i comuni di Fortezza, Chiusa, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Velturno, Rio di Pusteria, Luson e Funes. Gli utenti di queste zone, hanno a disposizione un numero verde per le emergenze e diversi contatti per le richieste di informazioni e assistenza.

Il numero verde per le emergenze e gli altri contatti per ricevere informazioni

È possibile rivolgersi a ASM Bressanone non solo se si è già clienti ma anche per richiedere semplici informazioni. A tal proposito, gli utenti possono chiamare il numero 0472.823 550 o inviare una email all’indirizzo di posta elettronica: kundenportal@asmb.it.

L’azienda dispone inoltre di un numero verde, attivo 24 ore su 24, da contattare in caso di emergenza gas metano e che risponde al numero 800.046.117, mentre il numero 0472.823.600 è quello da contattare per le emergenze relative alla fornitura di energia elettrica, attivo anch’esso h24.

La sede principale dell’azienda è in via Alfred-Ammon 24 a Bressanone, dove è disponibile anche uno sportello clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30, e dal lunedì al giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

È possibile, inoltre, accedere ad un altro sportello clienti, situato in centro città a Bressanone, in via Mercato Vecchio 28/B, con orari, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 12:30.

Le informazioni fornite possono anche riguardare le modalità di cambio gestore e, su questo punto, ricordiamo che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa bollette.

Portale Clienti ASM Bressanone

Per collegarsi all'Area Clienti dedicata sul portale web di ASM Bressanone, gli utenti devono preventivamente registrarsi inserendo tutti i dati personali richiesti.

Una volta ultimato l’iter, verrà richiesto di creare username e password da utilizzare per accedere ad una serie di servizi, appositamente creati sulla piattaforma, utili a velocizzare e semplificare la gestione della propria fornitura. Sarà possibile il controllo delle bollette, l’autolettura del contatore, la modifica delle offerte luce e/o gas, poter consultare la bolletta online o variare il metodo di pagamento e richiedere informazioni per l’accesso al bonus bollette e altro.

Qualità del servizio e certificazioni

Obiettivo principale di ASM Bressanone è quello di offrire il miglior servizio a prezzi sostenibili.

L’azienda lavora secondo un sistema di qualità e gestione ambientale integrato senza mai tralasciare il suo impegno per la sicurezza sul luogo di lavoro e nel pieno rispetto della salute dell’ambiente.

I molteplici interessi (economici, sociali ed ecologici) vengono messi in costante relazione tra loro allo scopo di ottenere un'efficace gestione dei servizi. Periodici controlli, interni ed esterni, permettono al gruppo di monitorare e garantire uno standard ottimale delle sue attività e di realizzare un continuo miglioramento dei processi aziendali.

Una serie di certificazioni, stanno a dimostrare, inoltre, l’impegno dell’azienda su molti fronti. È il caso della Certificazione ISO 14001 ottenuta grazie ad una politica volta alle tematiche ecologiche, economiche e sociali. La Certificazione ISO 9001 del sistema di gestione della qualità per migliorare la vita, garantisce invece i clienti su azioni imparziali e trasparenti, mentre la Certificazione ISO 45001 per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, punta alla crescita personale dei collaboratori, prestando continua attenzione alla loro sicurezza e alla loro salute.