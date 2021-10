Ascotrade, società facente parte del gruppo Hera, mette a disposizione della clientela e dei possibili interessati un numero verde, oltre che altri canali gratuiti, per contattare gli operatori del servizio di assistenza. La compagnia è molto attenta alla soddisfazione dei propri clienti e a offrire pacchetti per la fornitura di luce e gas che vadano incontro a tutte le esigenze. In questo periodo in cui si va incontro a un aumento dei prezzi delle forniture Ascotrade ha deciso di tenere bloccati i costi in bolletta per 30 mesi, saranno sicuramente al riparo dagli aumenti i vecchi clienti ma il gruppo ha previsto incentivi anche per chi cambia fornitore passando alla società del gruppo Hera.

I contatti per telefonare al servizio di assistenza clienti Ascotrade

Attraverso il numero verde Ascotrade è possibile mettersi in contatto con gli operatori del servizio di assistenza clienti digitando l'800 383 800 sia da rete fissa che da cellulare. L'assistenza clienti Ascotrade risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, il sabato dalle 8:00 alle 18:00. In caso di guasti, malfunzionamenti o irregolarità nell'erogazione del servizio, come previsto dalla Deliberazione 42/99 e successiva 168/04 Art. 26 (per il servizio gas) e dalla Deliberazione 333/07 (per il servizio dell’energia elettrica) di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è possibile segnalare al numero 800 984 040 per quanto riguarda il gas e 803 500 per la luce.

Sul sito aziendale per i guasti è bene verificare la zona di pertinenza compilando l'apposito form, in quanto potrebbero esserci delle variazioni sul numero da chiamare in base alla società di competenza. Consultando la pagina degli uffici commerciali è possibile trovare sulla mappa quello più vicino con tutti i riferimenti per recarsi di persona, i punti vendita sono presenti in provincia di Belluno, Como, Padova, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Varese, Venezia e Vicenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Presso gli uffici commerciali è possibile:

formalizzare una richiesta di allacciamento;

sottoscrivere un contratto di fornitura;

consegnare la modulistica richiesta per le varie pratiche;

ottenere informazioni sulle singole pratiche.

Ascotrade: offerte placet a prezzo fisso o nel mercato libero dell'energia

La compagnia mette a disposizione dei clienti diversi pacchetti di offerte per la fornitura di luce e gas, anche per contenere i rincari previsti e annunciati pochi mesi fa. C'è l'offerta green Impronta zero dove i prezzi della componente della materia prima sono bloccati fino a 30 mesi e provenienti da fonti rinnovabili, c'è il pacchetto EtàPiù rivolto agli over 65 con prezzo bloccato per 24 mesi, uno sconto che si innalza con l'età e la possibilità di sottoscrivere anche una polizza sanitaria, c'è poi il bonus sociale e quello che viene definito il pacchetto famiglie per la fornitura di gas, per chi ha un Isee ridotto e figli a carico. Ascotrade offre anche soluzione nel servizio di maggior tutela gas, proponendo ai clienti i prezzi comunicati trimestralmente da Arera: possono aderire a questo mercato le singole utenze domestiche o i condomini a uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. I clienti e potenziali interessati possono richiedere più informazioni sulle offerte proposte sia nel mercato libero che nel servizio di maggior tutela contattando il numero verde Ascotrade 800 383 800. Per una più grande panoramica sulle compagnie attive nel mercato dell'energia e per scegliere l'offerta più congrua ai propri bisogni si consiglia di visitare la pagina Abbassa bollette, ricca di proposte e informazioni utili ai consumatori.