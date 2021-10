Asm Multiservizi è una multiutility che, nel territorio di Pomigliano d'Arco (Napoli), si occupa della vendita di forniture di luce e gas, ma anche della gestione delle farmacie municipalizzate della città. Alla clientela offre diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, per avere informazioni sui servizi e le offerte abbassa bollette, ma anche per entrare in contatto in caso di richieste di pronto intervento per situazioni di emergenza.

Il servizio clienti di Asm Multiservizi

Il servizio clienti di Asm Multiservizi è raggiungibile al numero verde 800.427.070, mentre per le letture del gas il numero da comporre è 081.803.78.14 (l'autolettura può essere inviata anche tramite il sito aziendale, va comunicata ogni due mesi e il periodo di riferimento viene indicato sulla bolletta).

L'azienda ha anche una casella di posta certificata all'indirizzo aziendaspecialeasm@postecert.it.

Per quanto riguarda le richieste di pronto intervento per l'energia elettrica, vanno fatte direttamente alla società di distribuzione, che in questo caso è Enel Servizio Elettrico. Basta telefonare al numero verde 803.500 e comunicare il codice Pod e i dati dell'utenza.

I numeri di pronto intervento di Asm Multiservizi

Anche per il pronto intervento sulle forniture di gas la richiesta va fatta esclusivamente alla società di distribuzione locale. I numeri verde sono i seguenti:

per Pomigliano d'Arco (Napoli) - Pomilia Distribuzione S.R.L.: 800.123.977 ;

; per Casalnuovo di Napoli (Napoli) - 2i Reti Gas S.p.A.: 800.901.313 ;

; per Marigliano (Napoli) - Marigliano Gas: 800.231.911 ;

; per Napoli e provincia, Moiano e Airola (Benevento) - Italgas Reti S.p.A.: 800.553.000.

Tramite il sito di Asm Multiservizi, nella sezione "Segnalazioni", possono essere segnalati anche guasti cimiteriali e dell'illuminazione pubblica oppure si può fare un reclamo.

Per farlo basta compilare, in ogni suo campo, il form presente sul sito dell'azienda.

Le forniture di luce e gas sono gestibili anche attraverso l'area riservata presente nel sito: previa registrazione, basta fare login con le proprie credenziali di accesso.

L'offerta di Asm Multiservizi

Asm Multiservizi da oltre trent'anni si occupa della vendita di gas, proponendo delle offerte adatte sia per le utenze domestiche, che per le imprese.

Le tariffe possono essere fisse (ovvero il prezzo della materia prima è fisso per 12 mesi) oppure variabili (con il Corrispettivo Gas - Cmem - che si aggiorna mensilmente). Tutto in base alle delibere di Arera.

Per le forniture di energia elettrica Asm Multiservizi offre ai suoi clienti una fatturazione bimestrale, la rilevazione automatica della lettura del contatore (in maniera tale da non avere conguagli nella bolletta) e la possibilità di pagare la bolletta presso gli sportelli adibiti senza oneri aggiuntivi. Periodicamente offre delle promozioni con tariffe vantaggiose e agevolazioni sui servizi accessori previsti nel contratto, proponendo sconti aggiuntivi sulla quota fissa o sulle KWh.

Con un occhio di riguardo verso il rispetto dell'ambiente, l'azienda utilizza le migliori soluzioni energetiche per il risparmio, offrendo una linea di prodotti per l'illuminazione (come la lampade a led) che portano a un risparmio fino all'85% rispetto alle lampadine tradizionali.

Asm Multiservizi gestisce anche tre farmacie municipalizzate nella città di Pomigliano d'Arco, offrendo diversi servizi tra cui la misurazione della pressione, la prenotazione di esami, l'holter pressorio e cardiaco, la consulenza cosmetologica, la foratura dei lobi e la consegna dei farmaci a domicilio.