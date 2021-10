Ascopiave Energie, società del gruppo Hera, garantisce alla sua clientela un supporto di consulenza costante, inoltre mette a disposizione dei suoi fruitori delle offerte commerciali esclusive sulle bollette di luce e gas. Oltre a essere in possesso di recapiti gratuiti, facilmente contattabili al fine di parlare con il suo servizio clienti, l'azienda permette attraverso il proprio sito ufficiale di offerte di energia elettrica e gas.

Ascopiave Energie: come e perché accomodare il numero verde

L'azienda, la cui sede è a Pieve di Soligo in provincia di Treviso, dispone di un numero verde gratuito disponibile tutti i giorni della settimana tranne la domenica.

Chiamando il recapito 800-366466 da un telefono fisso oppure da un dispositivo di telefonia mobile, infatti, gli utenti saranno immediatamente assistiti dal call center della società attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 18:00. Gli operatori di Ascopiave Energie sono pronti a rispondere alle richieste dei clienti. In particolare il numero verde è utile per richiedere informazioni di carattere generale, riferire eventuali cessazioni, ricevere assistenza riguardo l'accessibilità ai servizi (indirizzi, numeri di telefono, sportelli di riferimento, ubicazione degli sportelli),

Gli altri modi per comunicare con la società della provincia di Treviso

Oltre a ricevere assistenza mediante il numero verde, gli utenti che intendono contattare gli operatori di Ascopiave Energie possono scrivere un messaggio in qualsiasi momento e inoltrarlo alle e-mail: servizio.clienti@ascopiavenergie.it (mediante un indirizzo di posta elettronica personale) e ascopiavenergie@pec.ascocert.it (mediante un indirizzo di posta elettronica certificata).

Coloro che invece preferiscono recarsi presso la sede della società potranno rivolgersi agli uffici commerciali per ricevere assistenza sulle singole pratiche, presentare i documenti richiesti oppure firmare un contratto di fornitura. Anche nelle sedi, infatti, il servizio clienti è garantito da personale esperto e qualificato.

Per effettuare comunicazioni urgenti all'azienda, attiva nel settore del mercato libero, è disponibile anche una sezione di pronto intervento sul sito ufficiale. In tale sezione sarà possibile segnalare eventuali problematiche inerenti il gas naturale oppure l'energia elettrica. Per ricevere il numero verde da chiamare, bisognerà segnalare la città da cui si effettua la segnalazione.

Un portale per le offerte di Luce e Gas

Ascopiave Energie mette a disposizione degli utenti, sulla piattaforma ufficiale, un portale gratuito che permette di accedere a tutte le offerte di luce e gas. Per effettuare la richiesta della comparazione, basterà segnalare se si desidera ricevere un riscontro per il servizio di energia elettrica, per Dual Fuel oppure per il Gas; in seguito di dover disporre il proprio cap e cliccare su "Inizia ora".

