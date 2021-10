Asm Energia è una società di Vigevano che opera nel settore della distribuzione di luce e gas. Tra i leader del settore, offre alla clientela dei canali di comunicazione atti a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta, anche per conoscere i vantaggi delle offerte abbassa bollette.

Il servizio clienti di Asm Energia

Il servizio clienti di Asm Energia è attivo al numero 0381.69.72.11. Gli operatori sono disponibili dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 15:30. Tramite lo sportello telefonico l'utente può avere informazioni su:

l'attivazione e la chiusura della fornitura;

la voltura;

la richiesta di prestazioni;

la verifica delle funzionalità del contatore;

la variazione contrattuale.

L'assistenza risponde alle richieste del cliente anche tramite l'indirizzo email asmenergia@asmenergia.com o mediante la compilazione dell'apposito form presente nella sezione "contatti" del sito aziendale".

Gli sportelli informativi di Asm Energia

L'utente può anche contare sul supporto degli sportelli informativi presenti, nella provincia di Pavia, nelle città di Vigevano, Mortara, Cassolnovo, Cilavegna, Garlasco, Robbio e Gropello Cairoli; nella provincia di Milano ad Abbiategrasso.

Per quanto riguarda le forniture di luce e gas, attraverso gli sportelli si può procedere con l'attivazione, predisporre l'allacciamento, fare la voltura, chiudere il contratto, fare lo spostamento o la rimozione presa (solo forniture gas), verificare le funzionalità del contatore, fare delle variazioni contrattuali, scegliere la modalità di pagamento (tra cui la domiciliazione bancaria), optare per la bolletta via email e chiedere informazioni sul Canone Rai (solo forniture luce).

Gli orari di apertura al pubblico possono essere consultati sul sito di Asm Energia alla voce "Contatti".

Il pronto intervento di Asm Energia

Per qualsiasi tipo di emergenza l'utente può rivolgersi al servizio di pronto intervento di Asm Energia chiamando repentinamente la società di distribuzione a cui appartiene la propria fornitura (viene solitamente indicata in bolletta).

I numeri sono i seguenti:

Aemme Distribuzione S.R.L.: 800.128.075;

2i Rete gas S.p.A.: 800.901.313;

A2a Reti Gas S.p.A.: 800.131.000;

Ned Reti Distribuzione S.R.L.: 800.992.772;

Gei S.p.A.: 800.330.315;

Cbl Distribuzione S.R.L.: 800.905.440;

Italgas S.p.A.: 800.900.999;

Atena S.p.A.: 800.237.694;

Azienda Servizi Gaggiano: 02.30.33.27.17;

Sgm Distribuzione Pavese: 800.066.722;

Reti Più S.R.L.: 800.552.277;

Linea Distribuzione S.R.L.: 800.200.171;

Asm Vigevano e Lomellina: 800.281.850.

Il cliente di Asm Energia ha la possibilità di comunicare l'autolettura attraverso il modulo online compilabile attraverso il sito aziendale alla voce "Autolettura", il numero verde 800.183.622 (attivo 24 ore su 24 e raggiungibile solo da rete fissa), tremte email all'indirizzo asmenergia@asmenergia.com, sms al numero 439.00.03.278 (nel testo bisogna inserire "letturagas" accompagnato dal Pdr e dalle cifre prima della virgola della lettura).

Asm Energia opera nel Mercato Libero

Asm Energia opera all'interno del Mercato Libero di luce e gas naturale ed è tra i maggiori gestori attivi a livello territoriale, contando un bacino di oltre 40.000 clienti. Grazie all'esperienza nella vendita del gas naturale, la società è tra i leader del settore per quanto riguarda il territorio della Lomellina.

Con un'attenzione particolare verso il consumatore finale, offre al cliente diversi servizi tra cui la Bolletta Bilanciata. Adatta soprattutto nel periodo invernale, grazie a questo meccanismo l'azienda individua un tetto minimo e massimo che la bolletta non deve mai superare, in maniera tale da evitare delle brutte sorprese in fatto di costi. I prezzi sono definiti come da delibera Arera.