Autogas Nord si prodiga per trovare la soluzione su misura per ogni cliente, proponendo offerte per risparmiare sui consumi delle bollette del gas. L'azienda fa parte del Gruppo Energia Italia, la cui sede è a Volpiano (Torino) in via Amalfi 6. Protagonista nel settore del Gas da oltre 50 anni, è sinonimo di un servizio preciso e affidabile. Consente agli utenti la possibilità di accedere al suo portale online, attivo 24 ore su 24, per contattare il servizio clienti al fine di ricevere un'adeguata assistenza. La presenza su tutto il territorio nazionale è capillare e garantisce alla clientela attenzione costante e interventi tempestivi.

Autogas Nord: come ricevere assistenza mediante i suoi recapiti telefonici e tramite posta elettronica

La società, che opera nell'ambito del mercato libero, rivolge le sue offerte a clienti per uso domestico oppure alle imprese. L'organizzazione si avvale delle sedi direzionali, situate in Piemonte e Liguria, che coordinano le società e i centri operativi del Gruppo.

Al fine di diventare clienti di Autogas Nord è utile il numero (+39) 011.988.41.75. Questo recapito, a cui risponderà sempre un operatore pronto ad ascoltare il suo interlocutore, può essere utilizzato anche per richiedere informazioni di carattere generico, effettuare una richiesta, segnalare una problematica o ricevere le offerte dell'azienda.

Un altro metodo per mettersi in contatto con la società è quello di inviare un messaggio alle seguenti email: informazioni@gruppoenergiaitalia.it e dpo@gruppoautogas.com mediante il proprio indirizzo di posta elettronica personale.

Gli indirizzi sono sempre attivi e che forniscono risposte in brevissimo tempo. Il gruppo è operante in tutti i settori del Gpl (gas di petrolio liquefatti): il riscaldamento civile, l'uso industriale, trading, autotrazione, prodotti speciali (gas puri).

Il Gpl rappresenta una fonte energetica che produce quantità di residui irrisori rispetto ad altre fonti e quindi contribuisce a ridurre l’impatto ambientale garantendo una migliore qualità dell’aria. Gli utenti che vogliono mettersi in contatto con il numero verde del Gruppo Energia Italia devono chiamare il numero 800.674354.

Uso del Gpl: ambiti in cui è utilizzato e vantaggi

Il Gpl apre nuove possibilità se utilizzato in ambito civile: l'opportunità di creare un ambiente confortevole anche in zone isolate e con la massima indipendenza, un elevato potere calorico coniugato al massimo rispetto dell’ambiente, lo colloca tra le fonti energetiche più indicate per svariate applicazioni.

Si tratta di una risorsa naturale costituita da una miscela di propano e butano e viene prodotto dalla lavorazione del petrolio oppure estratto da giacimenti naturali di gas. Inoltre è un’energia versatile che ha molte applicazioni in ambito civile, industriale e nell’agricoltura perché costituisce una fonte di energia pulita e facilmente trasportabile.

Autogas Nord: perché contattare l'azienda

Autogas Nord fornisce servizi sia a clienti per uso domestico, sia ad aziende private, sia agli enti pubblici. Il gas di petrolio liquefatti, infatti, può essere utilizzato per svariate situazioni: abitazioni isolate, condomini, interi comuni (reti canalizzate).

L'utilizzo del Gpl consente un notevole risparmio per la sua clientela. Tra gli obiettivi di Autogas Nord, infatti, vi è quello di rispondere e anticipare le esigenze e le aspettative dei propri clienti, verificando costantemente il loro grado di soddisfazione, controllando i reclami e presentando iniziative per la loro informazione e il loro coinvolgimento. Per avere informazioni sulle varie offerte è possibile consultare il canale Abbassa Bollette.