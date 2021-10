Enegan è una società energetica, con sede a Firenze, impiegata nell'ambito delle forniture di luce e gas, della comunicazione e della vendita di prodotti riguardanti l'efficientamento energetico. Mette a disposizione dei suoi clienti domestici o business un numero verde con cui si può chiedere assistenza e comunicare l'autolettura del proprio contatore.

I contatti di Enegan per i clienti domestici

Per gli utenti domestici di Enegan il numero verde disponibile per avere informazioni sulla propria fornitura è 800.978.478. Il numero è gratuito e raggiungibile solamente da telefono fisso.

Per chi chiama da cellulare il numero da comporre è 055.097.84.78. Il servizio clienti è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, escluse le festività nazionali.

Per le informazioni su eventuali distacchi della corrente il numero gratuito disponibile da telefono fisso è 800.978.883; da cellulare basta comporre 055.097.88.83. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi i festivi.

I clienti, inoltre, possono comunicare l'autolettura da telefono fisso tramite il numero verde 800.978.646: da cellulare il numero da comporre è 055.097.86.46. Si può inviare la lettura del contatore solamente dal giorno 26 fino all'ultimo del mese. Per le chiamate da cellulare il costo della telefonata può variare in base al proprio piano tariffario.

I canali di comunicazione di Enegan per le aziende

Per i clienti business di Enegan il numero verde da comporre è 800.978.378. Da cellulare il servizio clienti è raggiungibile al numero 055.097.83.78. Per i clienti della Business Unit My Life Gas & Power il numero verde da comporre è 800.035.890 (rete fissa) o 06.22.20.07.00 (da cellulare) L'assistenza è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi i festivi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per informazioni sui distacchi il numero da comporre è 800.978.883, mentre da cellulare si può chiedere assistenza al numero 055.097.88.83. L'autolettura va comunicata al numero 800.978.646; da cellulare al 055.0978.646 (la lettura, anche in questo caso, può essere inviata dal giorno 26 fino all'ultimo del mese). Il numero verde è gratuito e disponibile sono per i clienti da rete fissa, mentre il numero a disposizione dei cellulari è a pagamento e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario.

Enegan ha anche un numero verde dedicato per la Pubblica Amministrazione raggiungibile componendo 800.978.353 (da rete fissa) o 055.097.83.53 (da cellulare). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi i festivi.

Il servizio clienti di Enegan sul web

L'assistenza clienti di Enegan è attiva anche su internet attraverso "EneganMia", l'area riservata in cui, accedendo con le proprie credenziali, si può chattare con un operatore. Si può usufruire della live chat anche se non si è ancora clienti, basta lasciare il proprio nominativo e il numero di telefono.

Per i non clienti esiste anche il servizio "Ti chiamiamo noi": basta inviare il proprio nominativo, il numero di telefono e un indirizzo email e un operatore contatterà l'utente il prima possibile. Il servizio clienti di Enegan è attivo anche sull'app ufficiale scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.

L'energia di Enegan è 100% green

Enegan è attiva nel settore delle forniture di luce e gas, della telefonia, dell'efficientamento energetico e della mobilità elettrica. È il primo fornitore italiano a garantire a qualsiasi cliente, domestico o business, esclusivamente energia verde certificata al 100%, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e offrendo delle tariffe abbassa bollette che consentono di diminuire i costi sulla propria fattura.

I contratti proposti sono: