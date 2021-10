Arca Gas è una che nasce grazie a una sinergia messa attuata da manager, commerciali e tecnici, appassionati al mondo delle energie che, a seguito di una lunga esperienza acquisita presso le migliori aziende del settore, hanno deciso di unirsi per dar vita ad una nuova realtà sullo scenario produttivo italiano in qualità di operatore nel mercato libero del gas naturale e dell’energia elettrica.

Arca Gas è attiva dal 2015 nella fornitura di energia elettrica e gas naturale, oltre che nella predisposizione di piani di efficientamento energetico, sia per il settore domestico che aziendale, mantenendo viva la priorità per la tutela dell’ambiente.

Operativa su tutto il territorio nazionale, Arca Gas concentra la sua attività in modo prevalente nel nord e fa di efficienza e affidabilità uno dei suoi tratti distintivi, offrendo agli utenti la possibilità di accedere a un piano energetico su misura, con la possibilità di personalizzare l'assistenza agli utenti fornita attraverso un numero verde.

Assistenza, informazioni e pronto intervento: tutti i contatti di Arca Gas

La strategia commerciale messa in atto da Arca Gas è quella di essere un operatore veloce e flessibile che permette ai propri clienti di massimizzare i risparmi e di ricevere, per ogni esigenza, un’assistenza dedicata e diretta. Per questo motivo, l’azienda non si avvale di call-center ma, grazie ad una rete di uffici aperti al pubblico dislocati sul territorio, mette quotidianamente a disposizione dell'utenza il proprio personale che risponde al numero telefonico 0376 847541.

Il contatto è raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30, il sabato dalle 9:00 alle 12:30.

Le richieste di pronto intervento o le segnalazioni di guasti relativi alle forniture di gas naturale o di energia elettrica, devono essere inoltrate direttamente alla società che si occupa della distribuzione, chiamando il numero telefonico riportato in bolletta e relativo, di conseguenza, alla zona servita.

I servizi online di Arca gas

Arca Gas mette inoltre a disposizione dei clienti altri servizi, come i moduli per i reclami e per la disdetta della fornitura scaricabili online, oppure i moduli informativi per accedere al “bonus bollette”.

Dal 15 dicembre 2009 è infatti attivo il cosiddetto "bonus sociale" sulle bollette, riconosciuto sotto forma di sconto applicato alle bollette per le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia.

Il bonus viene riconosciuto esclusivamente per le forniture di energia elettrica e per il gas metano distribuito a rete per i consumi riferiti all'abitazione di residenza non è quindi applicabile per il Gpl o per il gas in bombola. Il contributo statale può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano energia elettrica e gas metano con un impianto condominiale o con un contratto di fornitura diretto,in base un indicatore ISEE.

Le offerte di Arca Gas

Per quanto riguarda le offerte relative alle forniture di luce e gas, sul sito aziendale sono disponibili i diversi contratti dedicati agli utenti domestici e alle partite Iva. Per agevolare gli utenti in direzione di un vantaggio economico, a tutti viene offerto uno sconto di 0,5 centesimi di €/mc di gas in riferimento alle tariffe pubblicate trimestralmente dalla Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e del 4% sul prezzo dell’energia elettrica in riferimento alle tariffe pubblicate ogni tre mesi dalla Arera.

Un offerta, quindi, particolarmente interessante, soprattutto in vista degli annunciati rincari delle bollette in arrivo. A questo proposito, per ottenere un preventivo personalizzato, è possibile contattare l’azienda compilando l’apposito modulo predisposto sulla pagina web aziendale, nella sezione Preventivi. Per integrare, invece, le informazioni fornite dall'azienda, è possibile completare la panoramica relativa a tutte le ultime novità nel campo dell'energia visitando il nostro canale dedicato Abbassa bollette.