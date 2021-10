Azienda Locale Gas è un fornitore locale che serve i clienti nelle province di Lodi, Varese, Brescia e Cremona. A Piacenza si trova la sede legale, mentre nei comuni di Codogno e Tradate ci sono due sedi operative, oltre a molti sportelli sparsi sul territorio interessato dalla fornitura di gas, essenzialmente in Lombardia. La sede di Codogno è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì stesso orario ma con chiusura alle 16:00, quella di Tradate è aperta al pubblico dalle 08:30 alle 12.30 il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 14:30 alle 18:30 il martedì e venerdì.

Sul sito di Azienda Locale Gas è possibile consultare nella pagina denominata "Orari sportelli" indirizzi e orari di apertura di tutti i punti informativi presenti sul territorio. Grazie a una capillare distribuzione della rete vendita e di assistenza Azienda Locale Gas riesce a soddisfare in breve tempo tutte le richieste dei clienti, ma è possibile contattare gli operatori del servizio clienti anche a distanza.

Come contattare telefonicamente l'assistenza clienti Azienda Locale Gas

Oltre alla capillare rete di vendita e assistenza clienti presente in molti comuni serviti dalla compagnia è possibile contattare l'assistenza clienti anche telefonicamente al numero 0377-379183, via fax allo 0377-319484, e via mail.

Tra i contatti mail utili ai clienti o potenziali interessati alla fornitura si segnalano:

info@aziendalocalegas.it per informazioni generiche e la comunicazione dell'autolettura dei propri consumi;

utenti@aziendalocalegas.it per la gestione, dubbi o eventuali attivazioni;

commercialem@aziendalocalegas.it per domande, dubbi o comunicazioni dei pagamenti effettuati;

Ci si può rivolgere anche a quello che viene definito "Sportello Online", ovvero quando ci si mette in contatto con la compagnia attraverso la mail operation@aziendalocalegas.it.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questa casella di posta elettronica è a disposizione dei potenziali interessati a cambiare fornitore. È infatti possibile richiedere tutta l'informativa e la modulistica per passare ad Azienda Locale Gas, vanno inviate la carta d'identità dell'intestatario, codice fiscale, un recapito telefonico e l'ultima fattura ricevuta. Allo "Sportello Online" ci si può rivolgere anche in caso di nuovo allaccio seguendo l'informativa che verrà inviata, ma anche attivare un’utenza precedentemente cessata, richiedere una voltura nel cambio intestazione o disattivare una fornitura. Si può anche richiedere assistenza telefonica contattando il numero 0377-379183 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00. Il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, eventuali chiusure per i giorni festivi.

Le offerte sulla fornitura di Azienda Locale Gas in Lombardia

La compagnia opera in provincia di Lodi nei comuni di Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Salerano Sul Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Villanova del Sillaro, Bargano, Bertonico, Borghetto Lodigiano, Brembio, Castelgerundo, Casaletto Lodigiano, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castiglione d'Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi Vecchio, Maleo Massalengo, Orio Litta. Nella provincia di Varese nei comuni di Tradate, Lonate Ceppino, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Castiglione Olona, Gornate Olona. Nella provincia di Brescia nel comune di Verolavecchia e in provincia di Cremona nei comuni di Martignana di Po, Gussola e Casalmaggiore. Azienda Locale Gas propone sia un'offerta Placet con le condizioni stabilite da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sia un'offerta variabile soggetta a variazioni nel prezzo della materia prima. Per una più ampia informazione e conoscenza degli operatori presenti sul mercato del gas si consiglia di visitare la pagina Abbassa bollette.