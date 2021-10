Bari Energia è una società che opera nel libero mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e concentra la sua attività principalmente in tutta la provincia di Bari e in Puglia. Grazie alle sue competenze nel settore, caratterizzate da affidabilità e passione, l’azienda sta raggiungendo negli ultimi anni importanti traguardi che la vedono impegnata in una politica di flessibilità, sempre più orientata alla tutela dei suoi clienti. L’azienda, infatti, finalizza i suoi servizi alla creazione di un importante rapporto di fiducia e trasparenza.

Bari Energia si rivolge a famiglie, professionisti con partita Iva e piccole e medie imprese, fornendo i suoi servizi anche a grandi aziende con consumi standard mediamente elevati. Per tutti è disponibile un numero verde per le richieste di assistenza e informazioni.

Il numero verde per l’assistenza clienti

Personale altamente professionale è a disposizione dei clienti, che vengono guidati nella identificazione delle effettive esigenze di ogni singola utenza. L’azienda mette a disposizione dei suoi clienti il numero verde gratuito 800 17 42 24.

Gli utenti, inoltre, per richiedere informazioni, effettuare comunicazioni, inviare documentazioni, verificare la possibilità di accedere ai bonus bollette ed altro, possono contattare il numero di telefono 080 2142927 o il numero di fax 080 2142026.

Per comunicazioni scritte, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@barienergia.it.

Il servizio clienti di Bari Energia è in grado, quindi, di garantire un’assistenza di riferimento, anche perché utilizza esclusivamente il personale interno dell’azienda, evitando il ricorso a servizi esterni o call center automatici.

Operatori e consulenti sono pronti a rispondere con competenza alle problematiche sottoposte e alle richieste di informazioni, proponendo sempre le migliori soluzioni commerciali e le offerte più adatte ad ogni specifica esigenza.

L’indirizzo della sede di Bari Energia è Via Junipero Serra, 19, a Bari.

Consulenza diretta e dedicata ai propri clienti

La strategia di Bari Energia si basa su una serie di focus orientati alla chiarezza e all’affidabilità. Operazioni preliminari fatte di approfondite analisi sulle caratteristiche dei consumi dei clienti, sempre proiettate alla considerazione delle variabili del mercato energia elettrica e gas, scaturiscono in un’attenta valutazione finalizzata all’ottimizzazione dei costi energetici, grazie all’adozione di offerte sempre personalizzate. Elemento, quest’ultimo, di sicuro interesse per chi non è ancora cliente di Bari Energia, in virtù degli ultimi rincari delle bollette.

La ‘mission’ di Bari Energia: l’attenzione al cliente

La principale mission di Bari Energia è quella di diventare un riferimento di alto livello nella fornitura di prodotti e servizi energetici per privati e famiglie. L’azienda offre ai propri clienti una vera e propria consulenza basata sul trasferimento chiaro ed efficace di informazioni. La possibilità, inoltre, di avere referenti di zona ai quale poter sottoporre le proprie esigenze, garantisce la possibilità di un dialogo costante con l’azienda. Un servizio offerto, questo, che riguarda tutti i settori della fornitura, da quello commerciale a quello tecnico, rispettando le esigenze di risparmio energetico e mantenendo sempre alta la qualità dei servizi.