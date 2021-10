Basengas Vendita è un'azienda che da 40 anni si occupa della vendita di forniture di gas nel territorio della Basilicata. Opera nel Mercato di Tutela e offre alla sua clientela diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde per ricevere assistenza in merito ai servizi offerti e fare la propria richiesta riguardante le offerte abbassa bollette. L'assistenza è disponibile anche online attraverso il sito ufficiale e le comunicazioni possono essere inviate anche tramite email.

Come raggiungere il servizio clienti di Basengas attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Basengas Vendita è raggiungibile al numero verde 800.569.800. Per il comune di Pisticci questo numero gratuito vale anche per le segnalazioni riguardanti guasti o interruzioni delle forniture di gas. Il servizio è attivo 24 ore su 24. Per gli altri comuni basta contattare il numero di pronto intervento del proprio distributore disponibile in bolletta nella sezione "segnalazione guasti ed emergenze".

L'assistenza è attiva anche attraverso email a questi indirizzi:

per informazioni commerciali: commerciale@basengasvendita.it ;

; per informazioni generiche: vendita@basengas.it ;

; pec: basengasvendita@cgn.legalmail.it.

Le richieste possono essere inviate anche online compilando l'apposito form presente nell'area "Contatti".

L'autolettura, invece, si può comunicare nel periodo stabilito attraverso il numero di rete fissa 0835.41.66.40 (il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario) o il numero verde 800.569.800. Può essere inviata anche tramite web attraverso la sezione "servizi online" presente sul sito dell'azienda o con WhatsApp al numero 347.643.04.73 (nel messaggio bisogna mettere in allegato la foto della lettura del proprio contatore).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Comunicare a Basengas l'autolettura del contatore attraverso gli sportelli informativi

Per l'autolettura il cliente può utilizzare anche la cartolina lasciata dall'operatore in fase di lettura e consegnarla a mano presso gli uffici di Basengas Vendita presenti, in provincia di Matera, a Marconia di Pisticci (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19) e a Bernalda (aperto il martedì dalle 15 alle 19 e il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13).

Presso gli sportelli si possono anche richiedere informazioni, rateizzazioni, attivazioni e disattivazioni, volture, correzioni di bollette e preventivi.

Le offerte proposte da Basengas del Mercato di Tutela

Basengas opera nel Mercato di Tutela applicando nelle offerte proposte le condizioni economiche e contrattuali relative al servizio di tutela gas per condomini e clienti domestici, che vengono stabilite e aggiornate periodicamente da Arera, L'Autorità di regolazione per energia, reti e Ambiente.

Nell'offerta "Sconto su quello che paghi" non sono previsti improvvisi rincari sulla bolletta: il prezzo del gas è bloccato per 12 mesi, con in aggiunta un risparmio sulla tariffa attuale. La fornitura viene attivata senza nessun costo aggiuntivo e senza nessuna interruzione del servizio. L'impianto o il contatore non subiscono nessuna modifica e non viene richiesto nessun deposito cauzionale con addebito nel conto corrente. L'impianto viene controllato periodicamente e anche le consulenze legali sono gratuite.

Basegas Vendita offre anche delle offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) con struttura a prezzo fisso e condizioni contrattuali stabilite da Arera, per clienti con fornitura di gas naturale per uso domestico (tra cui condomini) e aziendale.