Aterno Gas & Power è una azienda che fornisce, dal 2015, gas ed energia elettrica per uso industriale e domestico. Grazie ai suoi servizi professionali avanzati, offre soluzioni per mantenere i suoi costi competitivi, senza tralasciare l’efficientamento energetico.

Nasce dalla collaborazione di imprenditori della Regione Abruzzo ed il Gruppo Roma Gas & Power, leader nel settore dell’approvvigionamento della materia prima Gas ed Energia. Le sinergie del gruppo consentono di offrire al mercato condizioni di un elevato livello professionale, riuscendo così a privilegiare i suoi clienti dal punto di vista economico.

Particolare questo da non trascurare, visti i recenti rincari delle bollette.

Numero verde Aterno Gas & Power e contatti di riferimento

In caso di dubbi sulla fatturazione o problematiche sulle proprie utenze è possibile contattare il gruppo Aterno tenendo presente diverse possibilità. L'efficacia dell'assistenza clienti, soprattutto in questo settore, è un elemento da non sottovalutare nella fase di scelta del fornitore. Infatti, la rapida risoluzione nella gestione delle pratiche burocratiche rende un servizio aggiuntivo al cliente che sceglie Aterno come suo fornitore, grazie ad un approccio semplice ed affidabile.

Per contattare Aterno Gas è possibile inviare un messaggio al forum online sul sito web aternogaspower.it, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica clienti@aternogaspower.it o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aternogaspower@certiposta.net.

L’azienda ha due sedi principali: a l'Aquila, in Via Edmondo Vicentini, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Questa sede dispone anche del numero di fax 0862.028370 per l’eventuale invio di documentazioni.

L'altra sede è dislocata a Pescara, in Via Cetteo Ciglia, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 e contattabile al numero 085.57045 o tramite fax 085.9434578.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È anche possibile contattare la sede all'indirizzo di posta elettronica pescara@aternogaspower.it.

Sono inoltre presenti, su tutto il territorio abruzzese, una serie di sportelli i cui indirizzi sono facilmente reperibili sul sito dell’azienda e al quale si possono richiedere, ad esempio, informazioni commerciali oppure le modalità di accesso al bonus bollette.

Consulenza continua e vicinanza al cliente

Il forte legame con il territorio, uno degli elementi caratterizzanti l’azienda, garantisce un importante riferimento per il cliente Aterno.

Soluzioni per l’efficientamento energetico, insieme a servizi altamente professionali, sono una garanzia nel vasto panorama del mondo energetico. Consulenza e assistenza continua, mirate a risolvere problematiche legate al mondo dell’energia, colmano il divario tra consumatore e sistema energetico. La politica aziendale è, da sempre, quella di mettere a disposizione le proprie capacità e la profonda esperienza nel settore, per fornire i servizi migliori per l’efficientamento energetico di famiglie e imprese.

Aggiornamenti delle tariffe e pagamenti on line

L’attenzione al cliente è, come abbiamo visto, una prerogativa del gruppo Aterno. Il cliente, infatti, viene costantemente aggiornato sulle variazioni delle tariffe in vigore. La lettura dei contatori viene effettuata sistematicamente per cercare di ridurre al minimo i conguagli. affiancando attivamente il cliente con informazioni chiare e tempestive sulle problematiche di fornitura e sulle nuove opportunità in campo energetico. A questo proposito, ricordiamo che è possibile avere una panoramica sulle novità nel settore delle forniture di gas naturale ed energia elettrica anche visitando il nostro canale Abbassa bollette.

I clienti di Aterno Gas & Power sono, inoltre, supportati da servizi on line che consentono la gestione da casa della propria fornitura per una serie di servizi come la comunicazione della lettura dei contatori, richieste di allacciamenti, volture, ed altro. Inoltre, il sito offre la possibilità di effettuare il pagamento della bolletta, in totale sicurezza, con carte di credito di diversi circuiti.