CIP Lombardia S.r.l. è una società di vendita di prodotti e servizi energetici presente, da quasi 40 anni, sul territorio di varie regioni del Nord. Attualmente, l’azienda si occupa in modo prevalente di energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi.

CIP Lombardia nasce nel 1980 da un nucleo di diverse imprese, operanti sul territorio lombardo, attive nel commercio di prodotti petroliferi. Il suo spirito imprenditoriale la porta, ben presto, a diversificare i servizi offerti, anche in seguito alla liberalizzazione dei mercati energetici avvenuta nel 2007 con il decreto Bersani bis.

CIP Lombardia amplia così il proprio campo di attività commerciale, inserendosi nella commercializzazione di gas naturale e di energia elettrica.

Numero verde e contatti per area gas, energia e prodotti petroliferi

Il gruppo CIP è al fianco dei suoi clienti, sia a fornitura domestica che industriale, supportandoli in tutte le pratiche burocratiche: dal cambio gestore ai sistemi di fatturazione, dalle condizioni di offerta all’acquisto della materia prima, alla verifica del possesso dei requisiti per accedere ai bonus bolletta.

La sede principale dell’azienda è situata in Via G. Cadolini,32 a Milano.

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare il numero 02 55187372 o inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@ciplombardia.com

Chi desidera informazioni specifiche nell’ ambito della fornitura di gas naturale, può telefonare al numero 02 54120614 o inviare un fax allo 02 54120616.

L’indirizzo di posta elettronica messo a disposizione dall’azienda è: areagas@ciplombardia.com.

Per coloro che invece desiderano avere informazioni inerenti la fornitura di energia elettrica possono contattare il numero di telefono di rete fissa 02 55187372 o inviare un fax allo 02 45509002.

L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare e-mail è: area.elettricita@ciplombardia.com.

L’area dedicata alle informazioni dei prodotti petroliferi risponde al numero di telefono 02 55187372 e al fax 02 5457109. L’indirizzo di posta elettronica è: info@ciplombardia.com.

Ai contatti aziendali rispondono operatori professionali e non call center con risponditori automatici. Professionisti del settore sono inoltre presenti sul territorio, per affiancare gli utenti nelle problematiche e personalizzare i singoli interventi e guidare chi non è ancora cliente nelle procedure per il cambio di gestore.

CIP POINT: garanzia di consulenza e supporto

Uno dei punti forza di CIP Lombardia è la presenza sul territorio dei CIP POINT delle aziende associate. Il mercato della distribuzione energetica è spesso burocratizzato e impersonale. L’azienda, attraverso i suoi CIP POINT, riesce a garantire ai propri clienti un supporto e un riferimento di consulenza. Rapidità e flessibilità di gestione delle problematiche, in ambito sia domestico che industriale, sono i principali obiettivi di un servizio che copre tutto il periodo di fornitura, dalla scelta del prodotto alla consulenza post vendita, anche attraverso il supporto online del portale web aziendale.

CIP Gas & Luce: mobilità elettrica e sostenibilità

CIP Gas & Luce entra nel mercato della mobilità elettrica confermando la sua costante attenzione ad un utilizzo sostenibile dell’energia.

L’orientamento alla mobilità elettrica è in notevole crescita anche nel nostro Paese, conquistando sempre maggiori consensi nel dibattito sulla protezione dell’ambiente e sulle smart city del prossimo futuro.

Grazie ad un accordo siglato con EnerMia, l’azienda, attraverso i CIP POINT, è in grado di offrire una serie di soluzioni, installazione e gestioni da remoto, per clienti interessati a dotarsi di una infrastruttura di ricarica a colonnina per le auto elettriche.