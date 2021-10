Cogaspiù energie mette a disposizione dell'utenza vari metodi di contatto per ricevere informazioni e assistenza a favore dei clienti e dei potenziali interessati: oltre al numero verde ci sono gli sportelli sparsi sul territorio di competenza, un'ampia area clienti presente sul sito aziendale e indirizzi mail e pec, al quale rivolgersi. Cogaspiù energie mette al centro del proprio progetto la sostenibilità ambientale che si trasforma nella fornitura di corrente 100% da fonti rinnovabili lavorando per la tutela e la salute del Pianeta. La compagnia ha la sede legale in provincia di Vicenza e la sede operativa a Ortona, in provincia di Chieti, coprendo con la sua offerta un vasto territorio.

Cogaspiù Energie: come contattare l'assistenza

La società di fornitura luce e gas comunica attraverso il sito aziendale che ha messo a disposizione della clientela e dei potenziali interessati un numero verde, raggiungibile all' 800 000 067, sempre a disposizione con operatori che assicurano un servizio puntuale ed efficiente di assistenza. Altri metodi di contatto con la compagnia sono il sito aziendale attraverso l’area clienti ma anche gli sportelli presenti sul territorio. Si segnalano lo sportello di Ortona e di Frosinone tra le principali città, come anche altri punti informativi a Cassino, Castellana Grotte, Ceccano, Ceprano, Cerignola, Tollo, Crecchio, Fiuggi, Guardiagrele, Latina, Montenero di Bisaccia, San Vito dei Normanni, Termoli, Trani, Vasto, Veroli.

Cogaspiù è anche molto attiva sui social network, utile strumento per mettersi in contatto diretto con un operatore, come anche l'indirizzo mail che si può raggiungere a info@cogaspiu.it o la casella certificata per documenti cogaspiuenergie@pec.it.

Il servizio di pronto intervento è attivo e operativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, per guasti o malfunzionamenti è necessario recarsi sul sito di Arera (Portale dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) e scorrere la lista dei distributori locali, individuato il referente del proprio territorio verrà indicato il numero di telefono da chiamare, senza limiti di orario.

Attraverso smartphone, tablet o personal computer è possibile comunicare a Cogaspiù Energie la propria autolettura dei consumi, al fine di ottenere una fatturazione il più reale possibile sulla propria fornitura. Si può trasmettere tale dato attraverso un form da compilare sul sito aziendale oppure attraverso una semplice procedura accedendo all'area clienti una volta fatto il login, si dovrà quindi agire con ordine:

Registrarsi alla pagina Crea un Account in Area Clienti;

Collegare il contratto Cogaspiù Energie seguendo la procedura indicata;

seguendo la procedura indicata; Comunicare la propria autolettura.

Offerte fornitura luce e gas per privati e aziende

Cogaspiù Energie mette a disposizione un pacchetto unico per i privati e condominio per la fornitura di luce e gas, da fonti rinnovabili, con una unica fatturazione e scadenza. La compagnia si rivolge anche a utenze business, proponendo soluzioni integrate per la fornitura di gas e luce su misura con tariffe personalizzate in base a ogni esigenza di mercato. Sul sito aziendale è presente una vasta sezione con tutta la documentazione e prospetti utili sia ai clienti sia ai potenziali interessanti per avere una visione più puntuale delle offerte proposte.

