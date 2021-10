Collino Commercio è un operatore locale nel mercato dell'energia nelle zone del basso Piemonte e Liguria con una lunga storia all'attivo. La compagnia nasce nel 1923 dove nella piccola officina di Acqui Terme veniva lavorato il carbon fossile per estrarre gas con cui veniva alimentata la piccola rete di illuminazione della cittadina. Nel 1956 il salto di qualità e con un nuovo ingresso di un socio viene rilanciata la produzione diversificando anche le offerte sul mercato in ambito energetico. Dal 2002 la Collino Commercio spa fornisce gas metano e anche energia elettrica.

Le soluzioni proposte dall'azienda a disposizione dei clienti sono per l'utenza singola privata, per i condomini attraverso un accordo con gli amministratori e per le aziende con delle proposte business per andare incontro a tutti i bisogni dell'utenza.

Numero verde Collino Commercio: come contattare l'assistenza clienti telefonicamente

Collino Commercio mette a disposizione dell'utenza vari metodi di contatto, semplici e diretti, per trovare assistenza da un operatore. Il più veloce è quello telefonico, sia da rete fissa che da cellulare, chiamando il numero 0144 322147. Ci sono poi vari sportelli e punti informativi a cui fare riferimento sul territorio, in particolare si segnalano la sede in provincia di Alessandria ad Acqui Terme in Piazza Addolorata 2 con apertura al pubblico dal lunedì alle 15:00 alle ore 18:00 e dal martedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30, il sabato solo la mattina dalle 08:30 alle 12:00.

In provincia di Asti lo sportello Collino si trova a Canelli in via Roma, 62/64 ed è aperto il martedì, venerdì e sabato con orario dalle 10:00 alle 13:00 e il mercoledì e giovedì solo il pomeriggio dalle 14:30 alle 19:00, il numero di telefono è 0141 099130. In provincia di Cuneo il punto informativo si trova a Cortemilia in Corso Divisioni Alpine 193, con orario dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30, il Sabato orario ridotto dalle 08:30 alle 12:00, il numero di telefono di questa sede è 0173 81388.

È possibile mettersi in contatto con l'assistenza clienti anche da remoto attraverso una casella mail chiedendo informazioni a info@collinocommercio.it, l'azienda è anche attiva sui social network, un rapido mezzo per richiedere informazioni o segnalare qualsiasi evenienza attraverso le varie piattaforme Instagram, Linkedin e Facebook.

Collino Commercio: comunicare l'autolettura dei consumi e richiedere il pronto intervento sul sito internet

Sul sito internet aziendale sono presenti varie sezioni dedicate ai servizi per l'utenza. Si può comunicare l'autolettura in modo rapido e diretto, scrivendo in un apposito form il proprio codice cliente con i valori da riportare per una fatturazione reale dei propri consumi di gas. In caso di guasti o malfunzionamenti nella fornitura di gas c'è un'ampia sezione sulla rete dei distributori locali da contattare, scelto il proprio comune di residenza si verrà indirizzati verso il pronto intervento da contattare. Per i clienti serviti in regime di tutela ci sono tutti i collegamenti utili al portale Arera (Portale dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) per comprendere i costi della bolletta, c'è anche una sezione riservata alle offerte commerciali in corso proposte ai clienti. Per una più ampia panoramica sulle compagnie di fornitura luce e gas si consiglia di visionare la sezione dedicata al mercato dell'energia con la pagina Abbassa bollette.