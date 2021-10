La Colsam Energie, nata nel 2003 a seguito all’introduzione del mercato libero del metano e dell’energia elettrica, opera avendo come territorio di riferimento la Lombardia, in particolare le province di Milano, Monza Brianza, Sondrio, Como, Lecco, Brescia.

I clienti, oltre che su prodotti di qualità e tariffe vantaggiose, possono contare su una linea telefonica diretta con l’azienda.

Linea diretta con Colsam Energie

La linea diretta con Colsam Energie è assicurata dai numerosi contatti disponibili che rispondono ai seguenti numeri:

0342 212174, per contattare la sede di Sondrio

0344 30589, per contattare la filiale di Menaggio (Como)

0341 810216, per contattare la filiale di Bellano (Lecco)

A questi numeri risponderà personale qualificato nel fornire ogni genere di informazione necessaria per quanto riguarda gli aspetti commerciali e tecnici delle forniture di energia elettrica e gas naturale.

Sarà inoltre possibile usufruire di un servizio clienti a domicilio con consulente dedicato.

Per i clienti gas, sono attivati numeri verdi gratuiti per la segnalazione di fughe e/o malfunzionamenti e la richiesta di pronto intervento su reti metano:

AEVV: 800 417 191

2I RETE GAS: 800 900 806

ACEL: 800 550 444

Tutti contatti che possono essere utilizzati per chiedere informazioni anche da chi, non essendo ancora cliente Colsam, sta valutando la possibilità di cambiare fornitore in vista degli annunciati rincari delle bollette.

Per i clienti, è disponibile anche uno sportello on-line attraverso il quale, previa registrazione, è possibile accedere ai seguenti servizi utili per:

Visualizzare il contratto di fornitura

Visualizzare lo storico delle fatture

Visualizzare lo storico dei pagamenti

Scaricare la bolletta elettronica

Comunicare la lettura del contatore

Le offerte luce e gas di Colsam Energie

Nelle proposte commerciali per le forniture di energia elettrica e gas, Colsam Energie punta soprattutto sugli aspetti di consulenza, assistenza e tutela del cliente, posizionato sempre al centro del rapporto.

Per differenziarsi dagli altri fornitori che propongono, per la maggior parte, offerte standardizzate, l’azienda offre la possibilità di avere un’offerta personalizzata che potrà essere illustrata a domicilio da un tecnico specializzato. Per richiedere la consulenza, è sufficiente compilare il form presente sul sito aziendale.

In un periodo come quello attuale, con gli annunciati rincari delle bollette in arrivo, cambiare fornitore è diventata un’opzione che sempre più utenti cominciano a prendere in considerazione. A tal proposito, ricordiamo che sulla nostra pagina Abbassa Bollette è possibile trovare tutte le informazioni sulle ultime novità in campo energetico.

Diventare cliente Colsam Energie

Le offerte luce e gas possono essere attivate recandosi presso le filiali, oppure direttamente on line

dal sito web di Colsam. In questo caso, per attivare la fornitura luce e/o gas, prima di cliccare sulla procedura on-line bisognerà preparare i seguenti documenti:

Una bolletta del precedente fornitore;

Codice Iban (Per poter sottoscrivere un contratto direttamente dal sito è necessario procedere con l’addebito diretto in conto corrente);

Carta d’identità e codice fiscale (per le forniture domestiche):

Estratto della visura camerale (per le forniture aziendali).

Il cambio di fornitore non comporterà la sostituzione del contatore e non ci sarà alcuna interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica o del gas.