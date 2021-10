Commerciale Gas & Luce, con oltre 24mila clienti sul territorio, è un importante fornitore di energia di Gallarate, comune della provincia di Varese.

Trovare le soluzioni più adatte ai bisogni dei suoi clienti è la prerogativa dell’azienda che si occupa, principalmente, di forniture di luce elettrica e gas naturale per privati e aziende nell’ambito del mercato libero dell’energia.

Commerciale Gas & Luce ha un rapporto molto forte con il territorio di appartenenza. La vicinanza ai suoi clienti, anche nel sociale, è infatti un plus che caratterizza l’azienda, distintasi anche nella dedizione con la quale ha operato durante l’eccezionalità della situazione determinata dal Covid 19.

A tal proposito, il gruppo è sceso in campo attivamente, grazie a donazioni alla struttura ospedaliera di riferimento del territorio, ma anche con fondi stanziati a favore dei suoi dipendenti per sostenerli concretamente di fronte alle molteplici criticità economiche determinate dal momento.

Numero verde, contatti dell’azienda e pagamento delle bollette

La sede della società e gli uffici commerciali si trovano in Viale Milano 75 a Gallarate (VA).

Uno sportello dedicato ai clienti è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, oltre al secondo sabato del mese, ed è disponibile per rispondere a qualsiasi richiesta relativa alla fornitura di energia elettrica, come l’aumento o la diminuzione di potenza sul proprio contratto, l’eventuale spostamento dei contatori, subentri o nuovi allacciamenti, informazioni sui bonus bollette.

L’azienda prevede diverse possibilità per il saldo delle bollette come, ad esempio, quello senza commissioni per pagamenti effettuati con carta di credito, bancomat o assegno bancario presso lo sportello cassa di viale Milano.

È previsto, inoltre, sempre senza spese aggiuntive, la possibilità di addebito diretto sul proprio conto corrente e nessun onere di spedizione per l'invio delle bollette al domicilio indicato in fase di contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per chi sceglie la bolletta elettronica, è prevista inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto.

Per qualsiasi informazione di ordine tecnico o commerciale, è possibile contattare, gratuitamente, il call center al numero verde 800 106 538 dalle 8:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. È possibile anche inviare mail all’indirizzo di posta elettronica clienti@commercialegas.it o all’indirizzo di posta certificata pec.commercialegas@legalmail.it.

Un’area dedicata, presente sul sito aziendale, consente di navigare alla scoperta delle offerte personalizzate di gas e luce e servizi inerenti la propria fornitura, previa registrazione all’accesso all’area riservata del cliente.

Per integrare le informazioni sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica, ricordiamo inoltre che una rassegna completa sull’argomento può essere consultata visitando il nostro canale Abbassa bollette.

I vantaggi per chi entra in Commerciale Gas & Luce

Il principale obiettivo dell’azienda è sempre quello di soddisfare le esigenze degli utenti. Diventare clienti di Commerciale Gas & Luce permette di ottenere una serie di vantaggi come l’attivazione del contratto senza alcun costo aggiuntivo e senza nessuna interruzione della fornitura.

Inoltre, non è prevista nessuna cauzione in fase di attivazione per clienti domestici con consumi annui di energia elettrica inferiori a 12.500 kWh e per clienti aziendali con consumi annui di energia elettrica inferiori a 25.000 kWh, i quali abbiano scelto l’addebito diretto in conto corrente come metodo di pagamento. Vantaggi, questi, che possono risultare particolarmente apprezzati considerando i recenti rincari delle bollette.

Sostenere lo sport attraverso il supporto dei progetti delle associazioni sportive

Lo sport è passione, inclusione e senso di appartenenza, ma anche sacrificio attraverso l’energia che permette di affrontare qualunque sfida. Sostenere lo sport per Commerciale Gas & Luce significa contribuire a creare valori che accompagnano gli sportivi nella loro vita.

Alla luce di questa politica, l’azienda scende in campo per affiancare lo sviluppo di realtà sportive territoriali e supportare i progetti delle associazioni sportive.

Per ogni iscritto che sceglie Commerciale Gas & Luce per un nuovo contratto di gas e luce, l’azienda verserà un corrispettivo all’Associazione sportiva di appartenenza e in più si avrà accesso a una serie di vantaggi personali e di sconti grazie alle convenzioni dedicate. Per saperne di più è possibile contattare il numero verde gratuito 800 106 538.