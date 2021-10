Enega è un trader e fornitore di energia elettrica e gas operante in tutto il territorio nazionale, ma prevalentemente in Campania e in tutto il sud Italia. Il bacino clienti della società è composto principalmente da aziende (piccole, medie e grandi imprese), ma dal 2020 le offerte energetiche sono rivolte anche agli utenti privati. Per andare incontro a tutte le esigenze della clientela, la società mette a disposizione un numero verde per avere assistenza, ma anche informazioni in merito alle offerte abbassa bollette di luce e gas.

Come contattare il servizio clienti di Enega attraverso il numero verde

Per qualsiasi richiesta di aiuto o per informazioni e consigli da parte dei consulenti esperti, il servizio clienti di Enega è raggiungibile tramite il numero verde 800.955.515. Con questo canale di comunicazione si può:

richiedere informazioni in merito alle offerte commerciali di luce e gas;

entrare in contatto con l'ufficio recupero crediti per delucidazioni su pagamenti, distacchi e riduzione di potenza;

richiedere chiarimenti sulle fatture;

fare una richiesta tecnica in merito alle nuove attivazioni, subentri, volture, variazioni di potenza e tutto ciò che riguarda il contatore.

Il servizio clienti è attivo anche tramite email agli indirizzi info@enega.it e clienti@enega.it e l'utente può gestire la fornitura anche attraverso l'area clienti presente sul sito dell'azienda, basta fare login con le proprie credenziali di accesso.

L'impegno di Enega per la salvaguardia dell'ambiente

Enega è un energy e gas advisor che offre alla clientela una consulenza flessibile e gratuita, con cui individuare il servizio e l'offerta più adatta alle proprie esigenze. Promuove la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta attraverso la cultura dell'efficienza energetica.

Infatti la società aiuta i clienti a ottimizzare i consumi e a identificare gli sprechi, fornendo soluzioni per la riduzione dei costi energetici grazie all'ausilio di prodotti e servizi innovativi.

Mettendo in pratica questi consigli ha realizzato il primo edificio condominiale, composto da sei unità abitative completamente in classe A+ ed è in fase di certificazione SOA-OG1 per edifici civili e industriali. Per costruzioni ad alta efficienza energetica Enega propone:

la realizzazione di nuove costruzioni;

la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di immobili;

le soluzioni con cappotto termico.

Il lavoro di Enega nel campo delle energie rinnovabili

Enega opera con energia rinnovabili che rispettano l'ambiente e le risorse naturali, infatti grazie alla loro capacità di auto rigenerazione vengono considerate inesauribili. Le energie vengono distribuite in maniera sostenibile, competitiva, conveniente e a basso impatto ambientale. La società opera con fonti di energia solare, eolica, biomasse, geotermica e idraulica.

L'origine delle fonti rinnovabili, utilizzate da impianti certificati, viene garantita dalla certificazione elettronica Go (Garanzia di origine), che viene rilasciata per ogni megawattora di energia elettrica immessa dagli impianti. La Garanzia d'origine corrisponde all'approvvigionamento di energia da fonte sostenibile che copre i consumi dei clienti.

Enega offre dei servizi alle imprese ad alto valore aggiunto, grazie anche alla collaborazione con un network di professionisti qualificati, utili per accelerare lo sviluppo del proprio business. Inoltre, grazie ai risultati ottenuti negli anni, è un partner ideale per i reseller di luce e gas.