Power Zeta è una società energetica che opera nel Mercato Libero e si occupa della vendita di forniture di energia elettrica. Il bacino di clienti comprende sia utenze domestiche, che quelle aziendali e la società propone delle tariffe sia a fascia monoraria, che a tre fasce (con tariffe basate sul Pun, il Prezzo unico nazionale). Per andare incontro a tutte le esigenze della clientela, mette a disposizione un servizio clienti raggiungibile tramite telefono e via web. In questo modo si ha la possibilità di conoscere e attivare le offerte abbassa bollette, oltre che ricevere assistenza.

Come raggiungere il servizio clienti di Power Zeta telefonicamente

Si può contattare il servizio clienti di Power Zeta attraverso il numero di rete fissa 081.335.75.34 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario) o un messaggio su WhatsApp tramite il numero di cellulare 328.26.06.718. Per qualsiasi esigenza è attiva una mail all’indirizzo info@powerzeta.it e la pec powerzeta@pec.it. Si può inviare un messaggio anche compilando il form presente nell'area contatti del sito aziendale oppure utilizzando la live chat, come ospiti oppure facendo login con il proprio account Facebook.

Le offerte di energia elettrica proposte da Power Zeta

Power Zeta offre ai clienti la massima affidabilità, proponendogli offerte a condizioni trasparenti e supportandoli in caso di qualsiasi necessità, soprattutto nelle fasi di allacciamento e operazione.

Le forniture proposte sono a prezzi competitivi rispetto a quelli della concorrenza, infatti per la offerte casa e business Power Zeta permette al cliente di scegliere quella che si addice di più al proprio profilo energetico

Tra le varie tariffe c'è quella monoraria, che prevede un prezzo unico della componente energia per tutte le ore del giorno, o la multioraria, dove l'energia elettrica viene pagata con prezzi diversi in base a tre fasce orarie (la F1, F2, F3) che vengono stabilite da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente).

L'azienda offre anche l'opportunità di ottenere uno sconto grazie alla promozione "Invita un amico", con cui il cliente può ricevere uno sconto di 50 euro sulla bolletta, che verrà distribuito nelle fatture dei successivi dieci mesi. Per qualsiasi informazione l'utente può contattare l'assistenza al numero 081.335.75.34 o compilare il form disponibile nell'area offerte del sito aziendale.

Le offerte di Power Zeta si basano sul Pun, il Prezzo unico nazionale

Tutte le tariffe delle offerte proposte da Power Zeta vengono stabilite in base al Pun (Prezzo unico nazionale), che non è altro che il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana, ovvero un sistema organizzato in cui vengono regolate le vendite tra i fornitori di energia elettrica e i produttori. Il Pun rappresenta la media pesata nazionale dei prezzi zonali di vendita dell'energia elettrica per ogni giorno e ogni ora e viene calcolato in base a diversi fattori. Viene aggiornato mensilmente e per conoscere il suo valore basta consultare il sito del Gestore mercati energetici.

Le oscillazioni del Pun sono determinanti per calcolare i costi finali dell'energia presenti in bolletta, soprattutto quando il contratto prevede una tariffa a prezzo indicizzato. Se invece si opta per un'offerta a prezzo fisso, il costo della componente di energia rimarrà invariato per un periodo di tempo prestabilito, che di solito varia tra i 12 o 24 mesi.