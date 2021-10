Porto Recanati Gas è un distributore di luce e gas nella provincia di Macerata da oltre 40 anni. La compagnia è nata per volere del fondatore Dino Tiranti e la sua attività è ancora oggi portata avanti dai figli Giuseppe e Andrea. Negli anni Duemila, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia, l'azienda ha trovato nuovo slancio e nuovo impulso cercando di conquistare sempre nuovi clienti nel mercato della commercializzazione della corrente elettrica e gas metano, soprattutto nella regione Marche. La mission dell'azienda è chiara: essere il punto di riferimento per le utenze di luce e gas a Porto Recanati e circondario, attraverso i valori storici della compagnia: vicinanza al territorio, affidandosi spesso ai fornitori locali; cura del cliente attraverso il numero verde, il sito internet e lo sportello; trasparenza, etica e semplicità.

Numero verde Porto Recanati Gas: come contattare l'assistenza clienti

Porto Recanati Gas mette a disposizione dell'utenza diversi metodi di contatto tra cui un numero telefonico per il servizio commerciale che risponde allo 071 9798471 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:45 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18.00. È possibile anche prenotare un appuntamento presso lo sportello di Porto Recanati, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:45 e il mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30, chiamando il numero 071 9798471. Dal sito internet aziendale si può inviare una richiesta di informazioni indicando tutti i dati richiesti e l'oggetto della domanda compilando un semplice form oppure inviando una e-mail all'indirizzo info@portorecanatigas.it o un fax al numero 071 7597280.

Tra i contatti utili è bene appuntarsi il numero verde di pronto intervento 800 901 313 per malfunzionamenti o guasti, il quale è attivo sette giorni su sette, 24 ore al giorno.

Le offerte Porto Recanati Gas: gas metano e corrente elettrice a prezzo fisso o variabile

Sul sito internet dell'azienda è possibile consultare le pagine dedicate alle offerte luce e gas e scegliere il pacchetto che più va incontro alle esigenze dell'utenza.

Si possono scegliere condizioni di prezzo fisso o variabile; il mercato tutelato con la composizione del prezzo definito da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ogni trimestre, oppure le offerte Placet ovvero a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela. Una corposa sezione del sito è dedicata a tutta la normativa che il cliente deve conoscere quando passa a un altro fornitore, come anche la modulistica utile per il passaggio o cambio intestazione della fattura o per eseguire una voltura. C'è poi una Area Dedicata ai clienti che una volta effettuato l'accesso potranno consultare il loro storico dei consumi, le fatture in sospeso, comunicare l'autolettura o mettersi in contatto con l'assistenza. Sono riservate alcune agevolazioni per i clienti di Porto Recanati Gas, in particolare per le imprese, per le famiglie numerose che possono aderire al Bonus sociale, oppure per chi può aderire alle agevolazioni sisma per ottenere uno sconto automatico in bolletta.

Visto il momento di transizione del mercato energetico con un innalzamento dei costi avviato a ottobre, è utile consultare le offerte sul mercato visitando la pagina sempre in aggiornamento Abbassa Bollette.